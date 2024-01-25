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عمره 93 عامًا ويتمتع بصحة شاب.. الكشف عن 4 أسرار لطول العمر

رجل معمر
ريتشارد مورجان
أ أ
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في عمر 93 عامًا، يتمتع الأيرلندي ريتشارد مورجان، بلياقة بدنية مثل أي شخص في نصف عمره.
وكان مورجان موضوعًا لتحليل جديد نشرته مجلة "علم وظائف الأعضاء التطبيقي" في الشهر الماضي، لنظام تدريبه ونظامه الغذائي وصحته العامة.اضافة اعلان
وعلى الرغم من أنه بطل العالم في التجديف الداخلي أربع مرات، إلا أن الخباز المتقاعد قال لمجلة "آيريش إكسمينار"،إنه "لم يمارس الرياضة أبدًا" حتى بدأ ممارستها بانتظام في عمر 73 عامًا.

التمارين الروتينية اليومية

وأضاف مورجان لصحيفة "واشنطن بوست" متحدثًا عن تمارينه الروتينية: "لقد بدأت من العدم". وفي أحد الأيام "أدرك فجأة أن هناك الكثير من المتعة في القيام بذلك".
وعلى الرغم من أن التمارين الرياضية لن تعيد الزمن إلى الوراء، إلا أن روتين اللياقة البدنية الجيد يمكن أن يساعد في تجنب آثار الشيخوخة، وفق الدراسة.

التمرين لمدة 40 دقيقة

يتمرن مورجان لمدة 40 دقيقة يوميًا، ويعتقد الباحثون أن تفانيه في تدريبه ساعده على رؤية نتائج مبهرة ودائمة.

التدريب بالتناوب

يتمرن مورجان كل يوم تقريبًا، ويتناوب في شدة تدريبه بين الجهود السهلة والمحتملة والحد الأقصى.
وأظهرت الدراسة أن جدول تدريب مورجان كان أيضًا عاملاً مهمًا في نجاحه، حيث إنه طوال الأسبوع، يقوم بالتناوب في شدة التدريبات.
وكانت 70 في المئة من تدريباته سهلة، و20 في المئة منها كانت صعبة ولكنها مقبولة، وما يقدر بنحو 10 في المئة منها تطلب أقصى جهد.
في حين أن جزءًا صغيرًا فقط من التدريبات كان عبارة عن مجهود شامل، ويعتقد الباحثون أن هذا الجزء الصغير ولكن المكثف من تدريباته ساعده على استخدام الأكسجين بشكل فعال، مما أفاد بشكل خاص صحة القلب والجهاز التنفسي.

تدريبات القوة

أظهرت الدراسات أن أولئك الذين يخضعون لتدريبات المقاومة المنتظمة مثل رفع الأثقال والقرفصاء يمكن أن يزيدوا من قوة العضلات ويحسنوا الصحة العقلية لديهم.
استخدم مورجان الدمبل لإكمال حوالي ثلاث مجموعات من تمرينات الاندفاع والتجعيد - وكرر كل حركة حتى أصاب عضلاته التعب جدًا بحيث لم يعد قادرًا على الاستمرار - مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
يتماشى روتين الرياضي المتقدم في السن مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، والتي تقترح على البالغين إكمال أنشطة تقوية العضلات يومين على الأقل في الأسبوع.

نظام غذائي عالي البروتين

وأفاد الباحثون أيضًا أن مورجان، الذي يزن حوالي 75 كيلوجرامًا، يتمتع بنظام غذائي غني بالبروتين.
فهو يأكل حوالي 1 جرام من البروتين لكل رطل من وزن جسمه كل يوم، وهو ما يتجاوز التوصية الغذائية المعتادة لشخص في مكانته.
ويعد البروتين عنصرًا غذائيًا حيويًا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحاولون بناء العضلات، وقد وجد أنه يمنع البالغين المتقدمين في السن من الإصابة بالأمراض المزمنة.

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