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عمالقة التكنولوجيا يحصدون أرباحاً ضخمة بعد انتكاسة 2022

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انتعشت شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم بشكل جيد هذا العام بعد عام 2022 المليء بالتحديات، ولكن هل من الممكن الحفاظ على أدائها المتفوق؟اضافة اعلان

أرباح شركة أبل


كانت شركة أبل أحدث شركة تكنولوجيا عملاقة تعلن عن أرباحها للربع الثالث أمس، حيث ارتفع سعر سهمها بنسبة 2.1% بعد الإعلان.
وعلى الرغم من الاستجابة الدافئة من الأسواق، فقد أعلنت أكبر شركة في العالم بالفعل عن انخفاض في إيراداتها بنسبة 1% عن الربع السابق بقيمة 81.8 مليار دولار.


توقعات المستثمرين

ورغم من انخفاض الإيرادات بشكل طفيف، إلا أنها كانت أعلى من الانخفاض الحاد الذي توقعه المستثمرون، ومن هنا جاء رد الفعل الإيجابي في السوق. ومع ذلك، قال محللون، إن شركة أبل لم تخرج من الأزمة بعد.
وأوضحوا أن "الأرباح تجاوزت التوقعات في الغالب لكنها فشلت في إقناع المستثمرين بأن الربع الحالي سيكون أفضل بكثير مما كان يخشى".


انخفاض الايرادات

وأضافوا: "لقد تفوقت أرباح الربع الرابع المالية لكن الشركة سجلت انخفاضًا في الإيرادات للفترة الرابعة على التوالي."
وربما فاقت الإيرادات الإجمالية التوقعات، لكن المحللين أشاروا إلى أن مبيعات أبل في الصين "لا تزال تمثل مشكلة" حيث انخفضت الإيرادات في المنطقة بنسبة 2.5% خلال الربع .
ومع ذلك، فإن عملاق التكنولوجيا سيحقق أعلى مستوياته في عام 2023، مع ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 42% منذ بداية العام.

تفوق أمازون

أعلنت شركة أمازون عن نتائجها الفصلية، التي قفزت بنسبة 6.8%، كما تفوقت أسهم أمازون على أسهم شركة آبل هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة 60.9% في عام 2023.
ولكن تفوقت عليهما شركة Meta المالكة لفيسبوك، والتي ارتفعت بنسبة 149.2% على مدار العام.

نتائج شركتي ميتا وألفابيت


انخفضت الأسهم بنسبة 3.7% بعد بيانها المالي الأخير، ومع ذلك كشفت شركة Meta عن زيادة كبيرة بنسبة 23% في الإيرادات لتصل إلى 34.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي.
وأشار المحللون إلى أن "تقرير الأرباح المذهل" هذا لا يمكن أن يكون مختلفًا عن التقرير الذي أصدرته شركة Alphabet المالكة لشركة Google في اليوم السابق.

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