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على مدار يومين.. سحب قرعة الإلكترونية لتوزيع 1474 قطعة سكنية بمخطط الودي في حائل

حائل
أمانة حائل
أ أ
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أكملت أمانة منطقة حائل وعلى مدى يومين قرعة السحب الإلكترونية لتوزيع 1474 قطعة سكنية للمواطنين المستحقين الذين صدرت لهم في مخطط الودي رقم " 3355" التابع لمركز الودي، وذلك بمركز المغواة بحائل.اضافة اعلان

القرعة الإلكترونية بحائل:


 وبينت الأمانة أن خطوة إجراء القرعة الإلكترونية جاءت بحضور لجان مختصة من أمانة المنطقة، ورئيس مركز الودي عبدالله بن فرحان بن سعيد.

إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة


وفي وقت سابق اعتمدت أمانة العاصمة المقدسة مخطط "روشن" التابع لصندوق الاستثمارات العامّة، الواقع على محور الأمير محمد بن سلمان، الذي سينفّذ على مساحة (2.577.496 متر مربع).
ويوفر مخطط روشن عدد (2783) قطعة أرض سكنية وتجارية، وذلك في إطار تعزيز المعروض العقاري، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة.
ويسهم المخطط في تحسين البيئة العمرانية، والارتقاء بجودة الحياة، إلى جانب أنه سيشكل إضافة عمرانية لمدينة مكة المكرمة وأحد أبرز المشاريع المميزة بها.
وتعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تطوير آلية اعتماد المخططات، وتعزيز استدامة المدن وتنمية الأحياء السكنية.

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