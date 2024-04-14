على الموسى: "ثغرات قانونية تجعل مشاهير يمارسون أفعالهم السطحية في مواقع التواصل"

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كشف الكاتب الصحفي د. علي الموسى، عن وجود ثغرات قانونية يستغلها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنهم من ممارسة أفعالهم السطحية في "السوشيال ميديا".



ثغرات قانونية:



هدر ثقافة الاستهلاك:



أجر المشاهير من حساب الجمعية:



حكم أجر المشاهير مقابل الإعلان عن عمل خيري:



وقال "الموسى" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الإخبارية"، إن هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع عملت العديد من القوانين لكن هذه القوانين بها ثغرات قانونية تمكنهم من ممارسة أفعالهم السطحية في مواقع التواصل.وأضاف :" هؤلاء المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي غرزت في المجتمع ثقافة استهلاكية مزيفة ومصطنعة يجري ورائها شباب وشابات دون وعي".وتابع :" ساهمت هذه الفئة مساهمة غير طبيعية في هدر ثقافة الاستهلاك لدى المواطن السعودي".واختتم مؤكداً بالقول :" أصبحت الأسر تعاني ويذهب شئ كبير من دخلها وراء مثل هذه الإعلانات الزائفة عن أشياء خارج نطاق قدراتنا الاستهلاكية".على الجانب الآخر، كان الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أجاب عن سؤال بشأن أجرة من يقوم بالإعلان لجمعية هل يؤخذ من تبرعات الناس أم حساب الجمعية أو الوقف.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" شيخنا حفظكم الله.. هل يجوز أن يعطى من يعلن لهم من تبرعات وزكوات الناس من دون علمهم أم يعطى من مداخيل الجمعية أو الجهة من غير التبرعات؟".وأوضح الشيخ الخثلان : "لا يجوز وإنما يعطى من حساب الوقف أو الجمعية وليس من التبرع بقدر أجرة المثل فقط".وقبل ذلك، أجاب الخثلان على سؤال بشأن إعطاء المشاهير مبالغ كبيرة نظير الإعلان عن دعم مشروع خيري.وكان الشيخ الخثلان قد جدد على حسابه في منصة "إكس"، حكم من يعطي مبالغ كبيرة للمشاهير لأجل الإعلان عن عمل أو مشروع خيري.ووجه الخثلان في نصيحته قائلا :" القائمون على الأوقاف والمؤسسات الخيرية مثل ولي اليتيم لا يجوز أن يتصرفوا فيها إلا بالتي هي أحسن".وأوضح أن من ذلك: "أنه لا يجوز إعطاء الوسطاء كـ "المشاهير"، نظير وساطتهم إلا بقدر أجرة المثل عرفا.وأشار إلى أن ما يقال من أن بعضهم يعطى مبالغ كبيرة نظير الإعلان عن دعم مشروع خيري لا يجوز إلا بقدر أجرة المثل.