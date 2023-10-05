علوم الفضاء والأمن السيبراني مقررات جديدة في المدارس

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أكد وزير التعليم، يوسف البنيان، على أن جهود الوزارة في تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة، تتماشى مع أساليب التعليم الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية. اضافة اعلان

مشيرًا إلى إضافة علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها من المناهج الجديدة، والتي بدأ فعليًا تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.





استعراض مستجدات قطاع التعليم





خدمة 6 ملايين و500 ألف طالب





31 ألف مدرسة حكومية و29 جامعة





استقبال طلبات الراغبين في الابتعاث



جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم أمس قبل بدء المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد بالمدينة الرقمية في الرياض لاستعراض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.وأضاف الوزير أن الوزارة تتبنى دعم مركز تطوير المناهج ليكون جهة نوعية تخدم التوجهات الوطنية في كافة المجالات العلمية، بإستراتيجية تتكامل فيها مساهمة القطاعات الأخرى كالثقافة والرياضة وغيرها.وقال البنيان: إن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين و500 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام.إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي، وما يزيد على 550 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس في الجامعات.ونوه إلى وجود أكثر من 31 ألف مدرسة حكومية وخاصة و29 جامعة حكومية، وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية.وأكد على أنه لتهيئة البيئة الجاذبة والآمنة أنهت الوزارة استلام 70 مبنىً ومشروعاً تعليمياً جديداً وإعادة تأهيل وصيانة 595 مبنى تعليمياً في مختلف مناطق المملكة.وقال إن الوزارة عملت الوزارة على فتح باب استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لجميع المراحل والتخصصات.وإضافة تخصصات نوعية تخدم توجهات رؤية 2030، مبيناً أن الوزارة تشرف على أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثة في الجامعات العالمية.