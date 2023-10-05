الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

علوم الفضاء والأمن السيبراني مقررات جديدة في المدارس

وزير التعليم يوسف البنيان
وزير التعليم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد وزير التعليم، يوسف البنيان، على أن جهود الوزارة في تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة، تتماشى مع أساليب التعليم الحديثة وفق أفضل الممارسات العالمية.اضافة اعلان
مشيرًا إلى إضافة علوم الفضاء، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وغيرها من المناهج الجديدة، والتي بدأ فعليًا تدريسها للمرحلة الثانوية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.


استعراض مستجدات قطاع التعليم

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم أمس قبل بدء المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد بالمدينة الرقمية في الرياض لاستعراض أبرز المستجدات في قطاع التعليم.
وأضاف الوزير أن الوزارة تتبنى دعم مركز تطوير المناهج ليكون جهة نوعية تخدم التوجهات الوطنية في كافة المجالات العلمية، بإستراتيجية تتكامل فيها مساهمة القطاعات الأخرى كالثقافة والرياضة وغيرها.


خدمة 6 ملايين و500 ألف طالب

وقال البنيان: إن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 6 ملايين و500 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام.
إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي، وما يزيد على 550 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 70 ألف عضو هيئة تدريس في الجامعات.


31 ألف مدرسة حكومية و29 جامعة

ونوه إلى وجود أكثر من 31 ألف مدرسة حكومية وخاصة و29 جامعة حكومية، وأكثر من 38 جامعة وكلية أهلية.
وأكد على أنه لتهيئة البيئة الجاذبة والآمنة أنهت الوزارة استلام 70 مبنىً ومشروعاً تعليمياً جديداً وإعادة تأهيل وصيانة 595 مبنى تعليمياً في مختلف مناطق المملكة.


استقبال طلبات الراغبين في الابتعاث

وقال إن الوزارة عملت الوزارة على فتح باب استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لجميع المراحل والتخصصات.
وإضافة تخصصات نوعية تخدم توجهات رؤية 2030، مبيناً أن الوزارة تشرف على أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثة في الجامعات العالمية.

اقرأ أيضا

استرداد ضريبة المطورين العقاريين
6:53 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

60 يومًا لاسترداد ضريبة المطورين العقاريين

محطات تحلية المياه المالحة
6:31 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تصل لـ500 ألف ريال.. تعرف على غرامات مخالفات إنشاء خزان تجميع دون رخصة

WhatsApp Image 2023-10-05 at 2.18.41 AM
2:21 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

"الدفاع" تحصل على شهادتي برنامج المدن الصحية

التنقيب عن الذهب
2:09 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب عالميا بعد صعود الدولار

اقرأ أيضا

اليوم.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"

الخميس 20 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

"التقديم ينتهي غدا".. ٨٤ وظيفة حكومية بجامعة الملك عبد العزيز

"وقاء" يطلق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية بمنطقة عسير

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

غلتلغتلغغلل 4:26 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

ثثقثصثققث 1:56 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"بيناتك.. حياتك".. إطلاق حملة حماية البيانات الشخصية

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف 9:02 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

مجانًا.. صندوق التنمية البشرية يعلن عن أهم 9 دورات مطلوبة لسوق العمل

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني 11 6:06 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن أسماء الفرق الفائزة في برنامج "سايبرك الابتكار"

اقرأ أيضا

أبشر
9:14 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إصدار شهادة الميلاد عبر أبشر .. ٣ طرق للوصول للخدمة

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية
9:04 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق اسم المعلمة المتوفية على قاعة التدريب في الإدارة النسائية

علم المملكة
8:57 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي في النيجر

أهم 10
8:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير التعليم يوسف البنيان
7:41 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

علوم الفضاء والأمن السيبراني مقررات جديدة في المدارس

الاحتيال الإلكتروني
7:37 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

أغرب طرق ووسائل الاحتيال المالي في المملكة.. تعرف على التفاصيل

محطات تحلية المياه المالحة
6:31 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تصل لـ500 ألف ريال.. تعرف على غرامات مخالفات إنشاء خزان تجميع دون رخصة

باتريك ماكهنري
5:47 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

خليفة مكارثي.. من هو باتريك ماكهنري الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأمريكي؟

جدري الماء
5:14 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

متى يصبح جدري الماء معديًا ويفضل عدم الذهاب للمدرسة؟

WhatsApp Image 2023-10-05 at 1.33.59 AM
1:36 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

اليوم.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"