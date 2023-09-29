علماء يربطون بين انتشار الكوليرا في اليمن وتناول هذا الدواء

ندلعت عام 2016
أكبر موجة من وباء الكوليرا في اليمن، تزامنا مع الاستخدام المكثف لأدوية
الماكرولايد بكثرة في البلاد.
واكتشف فريق علمي دولي أدلة على أن السلالة المقاومة للأدوية التي تسببت في أكبر وباء كوليرا في تاريخ اليمن، ظهرت بعد الاستخدام الواسع النطاق للأزيثروميسين ومضادات حيوية من نوع ماكرولايد.
وأظهر التحليل
أن السلالات "المحصنة" من ضمة الكوليرا لم يتم نقلها إلى اليمن من
الخارج، وظهرت فيه نهاية عام 2018 نتيجة الاتصال الطويل الأمد لأسلافها بالمضادات
الحيوية من فئة الماكرولايد.
تحليل السلالات
المحصنة
وأدى ذلك إلى ظهور أنواع أقل عدوى من البكتيريا التي تحمل جينات مقاومة للمضادات الحيوية، وتنقل هذه "القوة العظمى" إلى السلالة المعدية VcH.9.g ، مما يجعلها محصنة ضد معظم الأدوية.
توصلت إلى هذا
الاستنتاج مجموعة من العلماء من اليمن وأوروبا بقيادة البروفيسور نيكولاس طومسون
من مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي بعد تحليل الجينوم لـ 260 عينة من
العامل المسبب للكوليرا.
مدرسة لندن
للصحة والطب الاستوائي
وبدأت سلالة VcH.9.g في الانتشار بسرعة كبيرة في جميع أنحاء اليمن عام 2019 لتحل محل جميع سلالات ضمة الكوليرا الأخرى، مما أدى إلى تفشي مرض الكوليرا الموسمي الشديد بشكل غير عادي.
ويشير العلماء
إلى أن هذا السيناريو لظهور الكوليرا "المحصنة" يسلط الضوء على الحاجة
إلى المراقبة الجينية أثناء الأوبئة للسيطرة على ظهور مسببات الأمراض المقاومة
للأدوية.
المراقبة الجينية
أثناء الأوبئة
يذكر أن أكبر وباء للكوليرا في تاريخ البشرية المعاصرة بدأ في اليمن عام 2016، وأصبحت الأوضاع الصحية حادة بشكل خاص بحلول عام 2019.
وبحلول نوفمبر
2021 تجاوز عدد المصابين 2.5 مليون، وتوفي أكثر من 4 آلاف يمني بسبب المرض.
2.5 مليون مصاب
و4 آلاف حالة إصابة
ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، لا يزال تسجيل حالات الإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء البلاد، حيث أن حوالي ربع الحالات هم أطفال دون سن الخامسة.