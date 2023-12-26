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عقوبة كبيرة ضد أصحابها.. أمانة مكة تحذر من الدعاوى الكيدية والباطلة

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أمارة منطقة مكة المكرمة
أ أ
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أصدرت أمارة منطقة مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عاجلًا بشأن الدعاوى الكيدية والباطلة.

خطورة الدعاوى الكيدية والباطلةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن كل من ثبت تقديمه ضد شخص بصفته الوظيفية أو الشخصية بدعاوى باطلة او غيرصحيحة، سوف تتخذ بحقه الإجراءات النظامية الرادعة.

الدعاوى الكيدية والباطلة

وأكدت على ان من يفعل ذلك سوف يتم بحقه تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم "94" في 25/4/1406هـ، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

وأضافت أنه سيتم إحالة كل من يقدم على هذه الخطوة إلى النيابة، وأنه بإمكان المدعى عليه التقدم ضده لقاء "الحق الخاص" بصحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة، وذلك وفقًا للمادة "41" من نظام المرافعات الشرعية.


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