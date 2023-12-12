عصف مطري غزير.. شاهد السيول تقطع الطريق بين ينبع البحر والنخل

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الثلاثاء، السيول كالأنهار، وقطعت الطريق بين ينبع البحر وينبع النخل، نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة على منطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان





السيول تقطع الطريق بين #ينبع_النخل

الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

12 ديسمبر 2023 م

من | جاسر الجهني

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. pic.twitter.com/PVeR1dLJ7w 📍فيديوالسيول تقطع الطريق بين #ينبع_البحر الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ12 ديسمبر 2023 ممن | جاسر الجهني December 12, 2023

أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وقطعت الطرق وملأت الوديان والشعاب بينبع، بعد أمطار غزيرة على المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.