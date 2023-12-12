عصف مطري غزير.. شاهد السيول تقطع الطريق بين ينبع البحر والنخل

أ أ
بالتزامن
مع الحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت صباح اليوم الثلاثاء، السيول
كالأنهار، وقطعت الطريق بين ينبع البحر وينبع النخل، نتيجة غزارة الأمطار المتساقطة على
منطقة المدينة المنورة.
📍فيديو— طقس (@tqqs) December 12, 2023
السيول تقطع الطريق بين #ينبع_البحر و #ينبع_النخل
الثلاثاء ٢٨ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
12 ديسمبر 2023 م
من | جاسر الجهني
.
. pic.twitter.com/PVeR1dLJ7w
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول المتدفقة وقطعت الطرق وملأت الوديان والشعاب بينبع، بعد أمطار غزيرة على المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.السيول تقطع الطرق في #ينبع النخل الان صباح الثلاثاء ٢٨ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2023
عضو المجموعة محمد البلادي pic.twitter.com/Sf7MhfrlSi
انخفاض
في درجات الحرارةويلي
ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.
سيول المشيريف ب #ينبع النخل الان صباح الثلاثاء ٢٨ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2023
📷 ماهر الجهني pic.twitter.com/KvSj6Grdjw
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبرواتساب.. اشترك الآن