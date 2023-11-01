عسير الأعلى بالمملكة في سقوط الأمطار لليوم الثاني على التوالي

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سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة أبها، تليها منطقة المدينة المنورة، حيث سجلت الحسو بالحناكية (9.2) مم. اضافة اعلان





وزارة البيئة

