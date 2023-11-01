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عسير الأعلى بالمملكة في سقوط الأمطار لليوم الثاني على التوالي

السيارة والأمطار
أمطار
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سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة أبها، تليها منطقة المدينة المنورة، حيث سجلت الحسو بالحناكية (9.2) مم.اضافة اعلان

وزارة البيئة

 جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (44) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي.
 وشهدت منطقة عسير تسجيل بللحمر بأبها (6.8) ملم، والشغف (5.4) ملم، وشعار(4.2) مم، وتنومة (5.2) مم، فيما سجّلت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض بـ(7.5) مم، والبطين (7.0) ملم، وروضة السبلة (5.5) مم، والغاط (3.6) مم.
 وفي منطقة القصيم سجّلت النبهانية (8.6) ملم، والبكيرية (5.5) ملم، والمذنب (5.4) ملم، وعنيزة (5.2) مم، ومطار القصيم (4.3) مم، وسجّلت الدمام، في المنطقة الشرقية (2.8) ملم، وفي الحدود الشمالية سجل مطار عرعر (6.0) مم، وأم خنصر بعرعر (1.8) مم.
 ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

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