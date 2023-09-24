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صحيفة تواصل الالكترونية

عروض المقاتلات الجوية تعتلي قصر المؤسس بالخرج .. ورفع 4500 علم خلال مسيرة وطنية

عروض جوية
عروض جوية- ارشفية
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احتفلت محافظة الخرج أمس , باليوم الوطني 93 للمملكة العربية السعودية, بمشلركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهالي في تظاهرة وطنية شهدتها المحافظة.

محافظ الخرج

وجاءت هذه الفعالية الوطنية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج الذي أكد على زيادة عدد مواقع الاحتفالات وتسهيل حركة السير وتوفير كافة الخدمات لضمان أمن وسلامة الأهالي وراحتهم في المواقع واستمتاعهم بالفعاليات المصاحبة.
بدأت الفعاليات بعروض للمقاتلات السعودية في سماء المحافظة, حيث استمتع الأهالي والزوار بالعروض في مواقع متنوعة بدأت بقصر المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر وامتدت العروض الجوية على امتداد طريق الملك عبدالله رافقها مسيرة في القطاعات العسكرية والمدنية الأهالي ورفع في المحافظة أكثر من 4500 علم رفرفت خفاقة في كافة أرجاء المحافظة.

7 مواقع للاحتفال

وأعدت بلدية محافظة الخرج 7 مواقع للاحتفالات, شهدت أكثر من 25 فعالية وزع فيها 43 ألف هدية على مدى ثلاثة أيام, وأضاءت الألعاب النارية سماء الخرج واستمتع الزوار بعروض للصوت والضوء على مباني البلدية, والميادين, والنافورة التفاعلية.
واختتمت الفعاليات مساء أمس بحفل رسمي حضره وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد لشؤون بلديات المنطقة المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي.
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد الزيد أن المواقع التي شهدت الاحتفالات هي مركز احتفالات البلدية وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر وممشى طريق الملك سلمان وممشى غياضة وممشى الخزامى ومبنى بلدية الخرج اشتملت على أكثر من 25 فعالية منها تعليم العرضة السعودية ومدينة البهجة والفنون الموسيقية والغنائية وألعاب الكرنفال والفرق الاستعراضية والفنون المتنوعة والبطولة الرياضية الإلكترونية والأوبريت الغنائي والعرضة وعروض الضوء والصورة النافورة التفاعلية وعروض المسرح ،كما تضمنت الفعاليات المسيرة الوطنية وعروضاً للألعاب النارية وكذلك توزيع أكثر من43 ألف هدية لأهالي وزار المحافظة.اضافة اعلان

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