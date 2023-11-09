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عرض قطعة من ثوب الكعبة في سوق السفر العالمي

معرض لندن
ثوب الكعبة في معرض لندن
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شاركت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في معرض «سوق السفر العالمي 2023» ضمن جناح المملكة، والمقام حاليًا في العاصمة البريطانية لندن.اضافة اعلان


قطعة من ثوب الكعبة تُزيّن معرض لندن

واستعرضت الهيئة في جناحها قطعة من ثوب الكعبة المشرفة التي تتم حياكته سنويًا.
فيما أتاحت للزوار بالمشاركة في نسج وحياكة الكسوة، إلى جانب عرض بعض الأدوات المتعلقة بغسل الكعبة المشرفة.


مصحف بخط النسخ في 1296هـ

وعرضت المقتنيات الخاصة بالرواق السعودي داخل المسجد الحرام، إضافة إلى مصحف بخط النسخ يعود لعام 1296هـ.
وتعرف الزوار على كثير من الخدمات التي تقدمها الهيئة لقاصدي الحرمين الشريفين، وجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها حتى الآن، وإثراء تجربة، ورحلة الزائر، والمعتمر والحاج.

محتويات جناح الهيئة

1ـ قطعة من ثوب الكعبة المشرفة التي تتم حياكته سنويًا.
2ـ مشاركة الزوار في نسج وحياكة الكسوة.
3ـ عرض بعض الأدوات المتعلقة بغسل الكعبة المشرفة.
4ـ المقتنيات الخاصة بالرواق السعودي داخل المسجد الحرام.
5ـ مصحف بخط النسخ يعود لعام 1296هـ.

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