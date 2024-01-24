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بلغ عدد قضايا النفقة الماضية لدى محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة 30.400 قضية، حيث تصدرت مكة المكرمة القضايا الواردة للمحاكم بواقع 9609 قضية. اضافة اعلان





عدد قضايا النفقة الماضية في مناطق المملكة



النفقة الماضية والنفقة المستقبلية



يحق لمن قام بالإنفاق رفع قضية نفقة ماضية



تسقط النفقة بعد مضي عامين على موعد استحقاقها



شروط إقامة دعوى النفقة الماضية



وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بـ7055 قضية، ثم المنطقة الشرقية بعدد 5518 قضية، وفق التقارير التفاعلية لوزارة العدل خلال 2023.أوضح المحامي محمد خالد، أن النفقة الماضية هي تختلف عن المستقبلية، حيث تعني أنها حق لمن قام بالإنفاق خلال مدة ماضية على الزوجة والأبناء، أو تكون الزوجة هي التي قامت بالإنفاق على أبنائها فترة غياب الأب عنهم، أو قيام والد الزوجة بالإنفاق عليها وأبنائها خلال فترة غياب الزوج.وأضاف، يحق لمن قام بالإنفاق برفع قضية نفقة ماضية لدى محاكم الأحوال الشخصية للمطالبة برد المال الذي قام بإنفاقه خلال فترة غياب الزوج.وتابع، ولا يجوز شرعا المطالبة بالنفقة الماضية إلا المنفق، وهناك حالات تقوم الزوجة بأخذ المال من والدها وتنفق على أبنائها، في هذه الحالة يحق للزوجة رفع قضية نفقة ماضية على الزوج.وأشار المحامي إلى أن نظام الأحوال الشخصية أكد على أن دعوى النفقة الماضية للزوجة لن تقبل في المحاكم إذا كانت بعد سنتين من تاريخ إقامه الدعوى، أي يجب على الزوجة ألا تتأخر في المطالبة بنفقتها بما يزيد عن سنتين، وذلك إذا زاد عن هذه المادة فالمحكمة لا تحكم بها.وأكد أن هناك شروطا للنفقة الماضية لابد أن تتوفر وهي عدم زيادة المدة المطالب بها النفقة عن سنتين، يجب وجود نية برجوع المنفق إلى الزوج أو الأب والمطالبة بما أنفقه، أي أنفق بنية أنه دين يسترده.وأضاف، ولابد على المنفق تقديم ما يثبت أن الزوج لم يقم بالنفقة، إما شهود أو اعتراف الزوج بذلك أو وجود رسائل ومحادثات عبر الجوال، تثبت مطالبة الزوجة الزوج بالإنفاق.