الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عدد قضايا النفقة الماضية لدى محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة

وزارة العدل
وزارة العدل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بلغ عدد قضايا النفقة الماضية لدى محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة 30.400 قضية، حيث تصدرت مكة المكرمة القضايا الواردة للمحاكم بواقع 9609 قضية.اضافة اعلان

عدد قضايا النفقة الماضية في مناطق المملكة

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بـ7055 قضية، ثم المنطقة الشرقية بعدد 5518 قضية، وفق التقارير التفاعلية لوزارة العدل خلال 2023.

النفقة الماضية والنفقة المستقبلية

أوضح المحامي محمد خالد، أن النفقة الماضية هي تختلف عن المستقبلية، حيث تعني أنها حق لمن قام بالإنفاق خلال مدة ماضية على الزوجة والأبناء، أو تكون الزوجة هي التي قامت بالإنفاق على أبنائها فترة غياب الأب عنهم، أو قيام والد الزوجة بالإنفاق عليها وأبنائها خلال فترة غياب الزوج.

يحق لمن قام بالإنفاق رفع قضية نفقة ماضية

وأضاف، يحق لمن قام بالإنفاق برفع قضية نفقة ماضية لدى محاكم الأحوال الشخصية للمطالبة برد المال الذي قام بإنفاقه خلال فترة غياب الزوج.
وتابع، ولا يجوز شرعا المطالبة بالنفقة الماضية إلا المنفق، وهناك حالات تقوم الزوجة بأخذ المال من والدها وتنفق على أبنائها، في هذه الحالة يحق للزوجة رفع قضية نفقة ماضية على الزوج.

تسقط النفقة بعد مضي عامين على موعد استحقاقها

وأشار المحامي إلى أن نظام الأحوال الشخصية أكد على أن دعوى النفقة الماضية للزوجة لن تقبل في المحاكم إذا كانت بعد سنتين من تاريخ إقامه الدعوى، أي يجب على الزوجة ألا تتأخر في المطالبة بنفقتها بما يزيد عن سنتين، وذلك إذا زاد عن هذه المادة فالمحكمة لا تحكم بها.

شروط إقامة دعوى النفقة الماضية

وأكد أن هناك شروطا للنفقة الماضية لابد أن تتوفر وهي عدم زيادة المدة المطالب بها النفقة عن سنتين، يجب وجود نية برجوع المنفق إلى الزوج أو الأب والمطالبة بما أنفقه، أي أنفق بنية أنه دين يسترده.
وأضاف، ولابد على المنفق تقديم ما يثبت أن الزوج لم يقم بالنفقة، إما شهود أو اعتراف الزوج بذلك أو وجود رسائل ومحادثات عبر الجوال، تثبت مطالبة الزوجة الزوج بالإنفاق.

اقرأ أيضا

محامٍ: هكذا يتم إثبات جريمة تخزين محتوى مُخالف

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأربعاء للطلاب والموظفين.. احذروا البرد والمطر وانخفاض الحرارة

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير راتب الزوجة على قيمة الدعم لرب الأسرة

هل تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة ضمن أنشطة برنامج ريف المدعومة؟

عاجل.. هل يمكن للزوجة التقديم على الدعم السكني؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزير العدل 2:19 م الإثنين، 22 يناير 2024

وزير العدل: إطلاق منتج جديد خاص بالتركة والورثة قريبا (فيديو)

مجلس الشورى 6:15 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

"الشورى" يدعو "التنمية الوطني" إلى إيجاد وظائف للمواطنين

اقرأ أيضا

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:18 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 12 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

ابشر - الاحوال المدنية - تجديد الهوية
12:59 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أيقونة العمالة لا تعمل.. أبشر يوضح خطوات حل المشكلة

امن الدولة - السعودية
12:36 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أمن الدولة: تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب متفردة على مستوى العالم

ضباب - شبوره - الطقس
12:15 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

أمطار وضباب ورياح وصواعق رعدية وشبورة مائية.. 3 إنذارات من الأرصاد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

الراتب - ريال 0 عملة
9:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

أهم 10
9:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني وجهات لاتحصل على عطلة العيدين

سكني
8:23 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم حول موعد إيداع الدعم السكني

وزارة الداخلية
8:03 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

ماهي جرائم الأغراض الإحصائية؟.. "الأحمري" يُجبب

وظائف - عاملين - موظفين
8:02 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات