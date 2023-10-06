عالم سعودي ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم

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أصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة
الأمريكية قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لعام 2023 في
مجالات العلوم المختلفة.
الدكتور خالد علي أبو حاصل
وشملت القائمة أستاذ الهندسة الصناعية
وتطبيقاتها في كلية الهندسة بجامعة بيشة، الدكتور خالد علي أبو حاصل، ضمن أفضل 2%
من العلماء عالميًا.
ويعتمد هذا التصنيف، الذي يُعتبر الأكثر شهرة
في أنحاء العالم، على المعلومات الببليومترية الواردة في قاعدة بيانات Scopus، التي تضم أكثر من 200 ألف
باحث من أكثر من 8 ملايين عالِم.
قائمة من 200 ألف باحث
ويعتبر هؤلاء من الناشطين عالمياً ضمن 22
مجالاً علمياً أساسياً، و176 مجالاً علمياً فرعياً.
176 مجالاً علميًا فرعيًا
يُذكر أن دراسة قائمة ستانفورد تعتمد على كفاءة الإنتاج البحثي، وترتكز على عدة مؤشرات، منها الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومؤشر هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين h-index، ومؤشر قياس التأليف المشترك.