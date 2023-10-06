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صحيفة تواصل الالكترونية

تضم أفضل 2% من العلماء..

عالم سعودي ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم

خالد ابو خاصل
الدكتور خالد علي أبوحاصل
أ أ
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أصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لعام 2023 في مجالات العلوم المختلفة.اضافة اعلان


الدكتور خالد علي أبو حاصل

وشملت القائمة أستاذ الهندسة الصناعية وتطبيقاتها في كلية الهندسة بجامعة بيشة، الدكتور خالد علي أبو حاصل، ضمن أفضل 2% من العلماء عالميًا.


قائمة من 200 ألف باحث

ويعتمد هذا التصنيف، الذي يُعتبر الأكثر شهرة في أنحاء العالم، على المعلومات الببليومترية الواردة في قاعدة بيانات Scopus، التي تضم أكثر من 200 ألف باحث من أكثر من 8 ملايين عالِم.


176 مجالاً علميًا فرعيًا

ويعتبر هؤلاء من الناشطين عالمياً ضمن 22 مجالاً علمياً أساسياً، و176 مجالاً علمياً فرعياً.
يُذكر أن دراسة قائمة ستانفورد تعتمد على كفاءة الإنتاج البحثي، وترتكز على عدة مؤشرات، منها الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومؤشر هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين h-index، ومؤشر قياس التأليف المشترك.

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