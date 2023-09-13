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عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي
أ أ
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عاد عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل "فرانك هوغربيتس" مجدداً للحديث عن توقعات بحدوث زلزال كبير بين 15 و 21 سبتمبر القادم

عالم الزلازل الهولندي:

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وأضاف فرانك هوغربيتس إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب عليك أن تحذر من الخطر الذي يكمن على سواحل هذه الدول.
بينما شكك علماء آخرون في توقعات عالم الزلازل الهولندي ووصفوها بأنها غير دقيقة.

توقعات العالم الهولندي:


وكان العالم الهولندي توقع حدوث هزة أرضية عنيفة خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، إلا أنه رجح حدوث هزة أعنف لتكون بمثابة خامس أعنف زلزال بالأرض قريباً.
يأتي هذا على الرغم من تأكيدات العلماء على أنه لا يمكن بأي طريقة التوقع بوقوع الزلازل والهزات الأرضية.

وسبق أن توقع هوغربيتس بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، قبله بثلاثة أيام.

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