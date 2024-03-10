عاصفة ترابية على "تمير" قبل لحظات من ترائي هلال شهر رمضان

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يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم، رؤية هلال شهر رمضان المبارك، اليوم الأحد، في الوقت الذي تتحرى 10 مراصد بالمملكة الهلال.

ومن أهم المراصد التي تشارك في تحري الهلال، مرصد تمير الذي أسس عام 1436هـ، بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد المملكة في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.

ويقع المرصد في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بأنها كثيرة الأحجار وقليلة الأتربة مما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري. ويقع المرصد على ارتفاع 680م من سطح البحر وعلى ارتفاع 80 مترًا من سطح الأرض. وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.

وبثت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس"، يظهر تعرض مرصد تمير لعاصفة ترابية وأجواء غائمة قبل تحري رؤية هلال رمضان.



