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عاجل.. 6 درجات تحت الصفر.. لماذا "طريف" الأكثر برودة في المملكة منذ 30 عاماً؟

طريف برد
برد طريف
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تشهد محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مع بداية موسم الشتاء من كل عام انخفاضاً في درجات الحرارة وتسجل في فترات عديدة طيلة موسم الشتاء أقل درجات الحرارة على مستوى المملكة تصل إلى مادون الصفر المئوي بحسب ما يصدر من تقارير المركز الوطني للأرصاد.اضافة اعلان

أسباب برد طريف

 ويأتي هذا الانخفاض واستمراريته طيلة فصل الشتاء من كل عام لعدة أسباب أهمها ارتفاعها أكثر من 800م عن مستوى سطح البحر، وموقعها الجغرافي في أقصى شمال المملكة وتعرضها لكتل هوائية شديدة البرودة نتيجة تأثرها بالمنخفضات الجوية القادمة من شرق البحر المتوسط وبلاد الشام.
 ومع انخفاض درجات الحرارة يرفع أهالي المحافظة استعداداتهم لاستقبال الموسم، بالإقبال الكبير على شراء وسائل التدفئة المختلفة.
 مما يذكر أن محافظة طريف شهدت خلال العشر سنوات الماضية تساقط الثلوج خلال شتاء عام 1436هـ وعام 1438هـ وعام 1443هـ ، ووفقاً للسجلات المناخية للمركز الوطني للارصاد سجلت في 19 يناير 2022م كأبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية من خلال استمرار انخفاض درجات الحرارة عليها في فصول الشتاء، بعد أن سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء العام الماضي بـ6 درجات مئوية تحت الصفر.

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