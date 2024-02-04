الأحد، 23 رجب 1445 ، 04 فبراير 2024

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عاجل.. 6 خطوات لتغيير وتحديث كلمة المرور في منصة مدرستي

مدرستي
منصة مدرستي
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مع تعليق الدراسة في بعض المناطق بسبب الحالة الجوية وتدني درجات الحرارة، بات استخدام منصة مدرستي أمراً ضرورياً وحيوياً لاستقرار العملية التعليمية.
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وفي بعض الأحياء، يحتاج مستفيد منصة مدرستي لتغيير كلمة المرور، ويمكن ذلك بخطوات بسيطة وفقًا للموقع الإلكتروني للمنصة.

خطوات تغيير كلمة المرور في منصة مدرستي


1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمدرستي "اضغط هنا".
2- الضغط على زر "استعادة كلمة المرور".
3- اتباع التعليمات الظاهرة في صفحة استعادة كلمة المرور.
4- إدخال رقم الهوية/ الإقامة ورقم الجوال.
5- إدخال "رمز التحقق" الذي تم إرساله لرقم الجوال.
6- النقر على زر "تحديث كلمة المرور"، وستصلك رسالة عبر رقم الجوال بكلمة المرور الجديدة.


وفي وقت سابق، أطلقت منصة مدرستي خدمتين جديدتين هما:

- خدمة الالتزام المدرسي.

وتهدف إلى تقليل الاستخدامات الورقية، وضمان وصول الإقرار للطلبة وأولياء الأمور

- خدمة تيسير الوصول للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة البصرية للمنصة.

وتهدف إلى تمكين الطلاب من الاستفادة من الخدمات بيسر وسهولة.


أكثر من 6 ملايين يستفيدون من منصة مدرستي


ويستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.

بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي.

كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

واختارت منظمة اليونسكو العالمية المملكة ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على صعيد التعليم الإلكتروني بجانب (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا).

 

الدخول إلى منصة مدرستي

ويتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:

1 - الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

2 - الدخول إلى منصة مدرستي (اصغط هنا)

3 - إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.

4 - الدخول إلى الفصول الافتراضية.

5 - الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.

6 - يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.

7 - بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.

ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو "مايكروسوفت تيمز" بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

 

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:

- قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا.

- اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.

- قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.

- وقم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.

- قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.

- اكتب اسم المستخدم، والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.

- قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الالكتروني، والضغط على "التالي".

- اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.

- أدخل كلمة مرور جديدة.

- اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.

- يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

 

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