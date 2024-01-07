الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 5 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الطاقة، مشروع جدول المخالفات لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

مخالفات نظام توزيع الغاز  والبترول

ويهدف جدول المخالفات إلى بيان مخالفات أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو لوائح الأنشطة أو دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل.
ويسعى الجدول أيضا لبيان شروط وأحكام الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، ويُحدّد جدول المخالفات تصنيف الغرامة المالية ومقدارها لكل مخالفة، وقواعد ومعايير تطبيقها.

5 ملايين ريال وأيقاف النشاط مخالفة نظام توزيع الغاز

وأكد المشروع، أنه يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، أو شرع في ذلك بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة.

غرمة 10% من قيمة المخالفة على كل يوم مخالف

وورد في الفقرة رقم (3) من المادة ذاتها أن للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام ما يأتي: فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.
وقرر: مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها في ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وإلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.

نشر قرار العقوبة على حساب المخالف في الصحف

ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة.
وأشارت قواعد عامة للمشروع إلى أنه متى رأت اللجنة تطبيق عقوبة الغرامة المالية بحق المخالف؛ تكون الغرامة المالية وفق الجدول المحدد لكل نشاط في (ثالثا)، مع عدم الإخلال بحق اللجنة في تطبيق أي عقوبة أخرى تراها من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

3 تصنيفات لمخالفات نظام توزيع الغاز البترول

وصنّف المشروع المخالفات إلى ثلاثة تصنيفات رئيسة: عالية، ومتوسطة، ومنخفضة. وشدد على معايير إيقاع الغرامة المالية التي تحددها اللجنة؛

اضافة اعلان

اقرأ أيضا

جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا"

عاجل.. أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

جوازات مطار الملك خالد توقف مسافرًا بالرياض لارتكابه هذه الجريمة

أتربة مثارة وأمطار.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تُعلن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أهم 10
12:11 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل

المرور
11:43 ص الأحد، 07 يناير 2024

عبر "أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

أمطار غزيرة على عسير
11:07 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

GDOK7HMWsAAVVWv
10:39 ص الأحد، 07 يناير 2024

مغادرة الطائرة الـ 38 لإغاثة غزة باتجاه مطار العريش

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الصحة
1:05 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

أهم 10
12:11 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل

اسعار الاسماك
11:26 ص الأحد، 07 يناير 2024

ارتفاع أسعار الأسماك في الشرقية 50% لهذا السبب

أمطار غزيرة على عسير
11:07 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

7عع7
10:20 ص الأحد، 07 يناير 2024

أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

حساب المواطن
10:04 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 3 أيام على إيداع دفعة يناير من حساب المواطن