عاجل.. 5 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية

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أعلنت وزارة الطاقة، مشروع جدول المخالفات لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.





مخالفات نظام توزيع الغاز والبترول



5 ملايين ريال وأيقاف النشاط مخالفة نظام توزيع الغاز



غرمة 10% من قيمة المخالفة على كل يوم مخالف



نشر قرار العقوبة على حساب المخالف في الصحف



3 تصنيفات لمخالفات نظام توزيع الغاز البترول



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ويهدف جدول المخالفات إلى بيان مخالفات أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو لوائح الأنشطة أو دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل.ويسعى الجدول أيضا لبيان شروط وأحكام الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، ويُحدّد جدول المخالفات تصنيف الغرامة المالية ومقدارها لكل مخالفة، وقواعد ومعايير تطبيقها.وأكد المشروع، أنه يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الوزارة، أو شرع في ذلك بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة.وورد في الفقرة رقم (3) من المادة ذاتها أن للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام ما يأتي: فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.وقرر: مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها في ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وإلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة.وأشارت قواعد عامة للمشروع إلى أنه متى رأت اللجنة تطبيق عقوبة الغرامة المالية بحق المخالف؛ تكون الغرامة المالية وفق الجدول المحدد لكل نشاط في (ثالثا)، مع عدم الإخلال بحق اللجنة في تطبيق أي عقوبة أخرى تراها من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.وصنّف المشروع المخالفات إلى ثلاثة تصنيفات رئيسة: عالية، ومتوسطة، ومنخفضة. وشدد على معايير إيقاع الغرامة المالية التي تحددها اللجنة؛