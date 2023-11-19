عاجل.. 5 شروط لرفع قضايا الإخلاء على المُستأجر بمحاكم التنفيذ

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حدد المستشار القانوني المحامي عاصم حسين، نحو 5 شروط لرفع أمر الإخلاء على المسـتأجر عن طريق ناجز لدى محكمة التنفيذ.

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5 شروط لرفع أمر الإخلاء على المسـتأجر



قضايا الإخلاء والقرارًات 2023



ومن هذه الشروط:1 - عدم التزام المستأجر ببنود العقد، وإذا حصل تأخير من المستأجر في الدفع ومرت المدة المتفق عليها بالعقد ولم تتم الاستجابة لطلب المؤجر، ومر على وقت دفع الإيجار 15 يومًا، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية.2 - في حالة اكتشف أن المستأجر يستعمل السكن لأنشطة مخالفة يطلب صاحب العقار إخلاء الموقع أو رفع قضية طلب إخلاء، وفقًا لصحيفة "الوطن".3 - أيضًا حينما يكتشف أصحاب العقار بأن المستأجر قام بأخذ العقار المؤجر بطريقة الرشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.4 - ويرفع المؤجر قضية طلب إخلاء إذا حصل ضرر له من المستأجر.5 - ويُطلب إخلاء العقار في حال أصبح ملكًا للدولة ولم يعد تابعًا للمؤجر.29.731 طلب تنفيذالرياض: 10.944 طلبًا، 20.691 قرارًا.مكة المكرمة: 9234 طلبًا، 16.908 قرارًا.الشرقية: 4628 طلبًا، 9721 قرارًا.المدينة المنورة: 1487 طلبًا، 2956 قرارًا.عسير: 7641 طلبًا، 1538 قرارًا.جازان: 605 طلبًا، 1495 قرارًا.القصيم: 618 طلبًا، 995 قرارًا.تبوك: 480 طلبًا، 988 قرارًا.حائل: 335 طلبًا، 388 قرارًا.الحدود الشمالية: 150 طلبًا، 295 قرارًا.الجوف: 215 طلبًا، 578 قرارًا.نجران: 194 طلبًا، 406 قرارًا.الباحة: 77 طلبًا، 140 قرارًا.