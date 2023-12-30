عاجل.. 5 حالات غياب مستثناة في حركة النقل الخارجي للمعلمين

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كشفت وزارة التعليم عن 5 حالات من الغياب مستثناة في حركة النقل الخارجي للمعلمين.





حالات الغياب المستثناة في حركة النقل الخارجي للمعلمين

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النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية

وأوضحت أن تلك الحالات هي إجازة الوضع وإجازة الوفاة وإجازة الأبوة والإجازة الاضطرارية والإجازات الصادرة بتقارير طبية معتمدة.وأمس الخميس، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.وتتيح الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي وفتح الرغبات من خلال نظام نور، بدايةً من الأحد 18 جمادى الآخرة الجاري، على أن تستمر فترة التقديم حتى 6 رجب المقبل.وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.