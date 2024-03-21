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عاجل.. 5 أيام أمطار وسيول.. تحذير من المركز الوطني للأرصاد لسكان هذه المناطق

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
أمطار وسيول
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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة، حتى الإثنين المقبل بمشيئة الله.اضافة اعلان
ونشر "الأرصاد" مقطع فيديو يحدد مناطق سقوط الأمطار والتي تكون بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، والتي تشهد جريان سيول الأيام القادمة.

توقعات الأرصاد:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد،  طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة، مؤكداً أن الفرصة تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة وعلى أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض ونجران.
كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

مشرف الأرصاد:

من جانبه حذر مشرف الأرصاد في العاصمة المقدسة، طلال الحازمي، من تقلبات مفاجئة في حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قدوم فصل الربيع وما يظهر فيه من مفاجآت.

توقعات بسيول مفاجئة:

وأوضح  الحازمي خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "متوقع خلال اليومين القادمين أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الحرم المكي".
وأضاف: "خلال فصل الربيع تكون هناك بعض الحالات الشاذة، لذلك أنصح مرتادي البحر والصحراء بالحذر من السيول المفاجئة والرياح الشديدة، وارتفاع الأمواج".

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