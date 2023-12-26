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عاجل..4 أيام قادمة.. الدفاع المدني يطلق عدة تحذيرات لجميع سكان المملكة

الدفاع المدني - امطار (3)
أرشيفية
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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يأتي ذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

مناطق تتأثر بالحالة الجوية

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورابغ وبحرة والليث.


ومنطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.


ويتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والقنفذة، ومناطق تبوك والباحة.


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