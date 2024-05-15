عاجل.. 3 شروط للترخيص لألواح الطاقة الشمسية.. تعرف على المتطلبات والإجراءات

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طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراطات تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المباني السكنية، للحد من التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وضبط وتنظيم عملية التركيب والترخيص وفق معايير محددة.





متطلبات الترخيص



وألزمت الاشتراطات التي نشرتها منصة "استطلاع" في حال ما إذا كانت السعة الكهربائية لألواح الطاقة الشمسية المراد تركيبها على المبنى (50 كيلو واط) فأكثر تحقيق الاتي:- الحصول على موافقة الشركة السعودية للكهرباء.

- وجود رخصة البناء.

- التعاقد مع مكتب هندسي (مؤهل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).





إجراءات الترخيص



المتطلبات الإنشائية



- الأساسات



‌- الأعمدة



-الأسقف



المتطلبات الكهربائية

الدخول إلى منصة بلدي وطلب خدمة إضافة وتعديل مكون بناء (تركيب الواح الطاقة الشمسية).اختيار رخصة البناء المراد إضافة مكون البناء عليها (الواح الطاقة الشمسية).ارفاق المخططات واستكمال بيانات الطلب.إصدار رخصة إضافة وتعديل مكون بناء (تركيب ألواح طاقة شمسية) وفق الأنظمة والتعليمات.تشتمل المتطلبات والضوابط الفنية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية وجميع مكوناتها، على:- يجب على الاستشاري معاينة المبنى قبل بدء إجراءات تصريح تركيب منظومة الطاقة الشمسية؛ لضمان تحمل المبنى جميع الأحمال الإنشائية المتوقعة، وذلك طبقا لكود البناء السعودي للأحمال والقوى SBC 301، ورخصة البناء والمخططات المعتمدة، وتصميم ورسومات منظومة الطاقة الشمسية المراد تركيبه.- يقوم الاستشاري بإعداد تقرير فني شامل للفحص البصري، والاختبارات التي تمت عن حالة المبنى، ومدى تحمُّله لمنظومة الطاقة الشمسية المراد تركيبه وذلك طبقاً لكود البناء السعودي للأحمال والقوى SBC 301، ويتم الاعتماد على قوائم الفحص الخاصة بالمتطلبات، حيث تقع كامل المسؤولية عليه في حال وجود أي خطأ في التقرير.- يجب أن يشمل التقرير الفني نتائج الفحص البصري التي تمت على المباني الخرسانية ومطابقتها مع المخططات المعتمدة، ويتضمن التقرير عناصر فنية هامة، ومنها:• عدم وجود هبوط بالأساسات نتيجة الشروخ، أو وجود النمل الأبيض.• سلامة الأساسات من التلف، أو تآكلها نتيجة وجود المياه الجوفية في الأسفل.• عدم وجود شقوق طولية، أو تآكل الغطاء الخرساني وحديد التسليح.• عدم وجود ميلان أو انحراف في الأعمدة.• مقاومتها للإجهادات، وتحمُّلها للأوزان المتوقعة لمنظومة الطاقة الشمسية الجديد.• سلامة السقف من وجود نتوءات، أو رطوبة نتيجة تلف العزل المائي.• سلامة السقف من انخفاض مقاومة الخرسانة للإجهادات، وعدم احتياج السقف للدعم.• وجود نظام متكامل لتصريف المياه، وعدم وجود ركود للمياه على السطح.• سلامة السقف من وجود ترخيم بالسطح أو الكمرات، وتلف الخرسانة، وتآكل حديد التسليح.-يجب أن يشمل التقرير الفني نتائج الفحص البصري التي تمت على المباني الفولاذية، والتي تتضمن عناصر فنية هامة ومنها:• مطابقة جميع مكونات وعناصر المخططات التصميمية المعتمدة للمنشأة مع المبنى القائم، مثل قطاعات الأعمدة، الكمرات، المدادات، اللحام، الوصلات، البراغي، وغيرها.• رأسية الأعمدة واستقامتها، والمسافة بين الأعمدة ومنسوب السقف.• نوعية الأغطية للسطح؛ من حيــث السماكــة وشكــل المقطــع والعــزل والبراغي والتباعـــد بينهـــا، والفحص بالماء للتأكد من عدم وجود تسريبات.• شد البراغي بالعزم الصحيح؛ وذلك باستخدام أدوات دقيقة لقياس شدة الربط، وكذلك فحص واختبار وصلات المسامير الملولبة.• فحص الأماكن غير المدهونة بدهان الوقاية للمنشآت الفولاذية، والتأكد من عدم وجود الصدأ.• عدم وجود انبعاثات أو التواءات أو تشوهات في العناصر الإنشائية للهيكل التي تسبب انخفاض مقاومة المنشأة للأحمال.-في حالة عدم توفر المخططات المعتمدة للمبنى يتم فحص العناصر الإنشائية بالاختبارات الحقلية والمختبرية، وأخذ العينات اللازمة لذلك، كما يتم مراعاة الأصول الفنية والمعيارية المتبعة لتلك الاختبارات، وقياس قدرة تحمُّل المبنى بدقة.-يجب مراعاة مدى تأثير العوامل البيئية بالمنشأة، مثل الرطوبة، أو الجو المشبع بالأملاح، أو الأحماض، أو الأبخرة الكيميائية. هذه العوامل قد تؤثر بالخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو الإنشائية للهيكل، والتي ينتج عنها عدم تحمُّل المنشأة لمنظومة الطاقة الشمسية المراد تركيبه.-عند تصميم منظومة الطاقة الشمسية للموقع يجب مراعاة جميع الأحمال المتوقعة على منظومة الطاقة الشمسية، بما فيها أحمال الرياح والثلوج والزلازل، والأحمال الثابتة والمتحركة طبقًا لكود البناء السعودي SBC 301 .-عندما تكون الأحمال أكبر من الأحمال التصميمية للمبنى فيجب تعزيز هيكل المبنى وفقاً لكود البناء السعودي SBC 301 وذلك وفق توجيهات المكتب الاستشاري.-في حالة الأسقف المائلة للمباني، يجب أن يكون هيكل المبنى معززاً ليتناسب مع أحمال الرياح الإضافية، ويتم تعزيز أسطح المباني وفق كود البناء السعودي.-يجب تركيب ألواح منظومة الطاقة الشمسية وهياكل التثبيت؛ بحيث تكون متوافقة مع كود البناء السعودي SBC 304 للمنشآت الخرسانية، و SBC 305 للمنشآت الطوبية، و SBC 306 للمنشآت الفولاذية.-يكون تصميم العناصر والوصلات متناسقاً مع النظام الهيكلي للمنشأة، ويتم تحقيق مقاومة الأحمال الجانبية والاستقرارية بالاعتماد على معايير كود البناء السعودي SBC 306 في التحليل الإنشائي.-يكون تثبيت منظومة الطاقة الشمسية على المباني والأرض وفق الجدول (2-1-13)، ويمنع تثبيت أي مادة لم تنص عليها هذه المتطلبات الفنية على وجه التحديد بشرط الموافقة على ذلك من قبل المكتب الاستشاري، وعند إجراء أي تعديلات على التصميم أو المواد المستخدمة يلزم الحصول على الاعتماد من الجهات المختصة.-يجب فحص الطبقة السفلية للأسطح، وذلك لإصلاح أي ضرر ناتج عن أعمال تركيب المنظومة.-يجب غلق الزيادات في الفتحات في الأسقف والجدران التي تمر بها حوامل الكيابل، ويجب عزلها حتى لا تسمح بتسرب الماء والقوارض والحشرات لداخل المبنى، وأن تكون المواد المستخدمة مقاومة للحريق.-لا يُسمح بأن يتجاوز أعلى نقطة للألواح الشمسية ارتفاع سترة سطح المبنى، كي لا تتعرض الألواح الشمسية لقوة دفع أو سحب الرياح، وأيضاً لمراعاة الشكل الجمالي للمبنى.-مراعاة إخفاء مسارات الكوابل عند التركيب في المباني الجديدة داخل الحائط، وفي المباني القديمة باستخدام مواسير الكوابل الخارجية.

تتألف منظومة الطاقة الشمسية من مجموعة من المكونات الكهربائية التي يجب أن تعمل بشكل آمن، وهي كالتالي:

1- ألواح الطاقة الشمسية.

2- معدات التأريض.

3- صناديق التجميع.

4- حماية ضد التيارات العابرة والمتضخمة.

5- العاكس.

6- الأسلاك.

7- البطاريات وغرف البطاريات لمنظومة الطاقة الشمسية المنفصلة عن الشبكة.

8- القواطع وتشمل التالي:

قاطع تيار مصفوفة الألواح.

قاطع التيار المستمر.

قاطع التيار المتردد للعاكس.

قاطع التيار المتردد الخارج.





متطلبات ألواح الطاقة الشمسية



متطلبات وضوابط السلامة ولأمان



الملصقات التحذيرية

أحكام عامة



-يجب أن تتوافق جميع وحدات الطاقة الشمسية المستخدمة وكفاءاتها مع المواصفات الدولية، والالتزام بالإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، واللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ((SASOوذلك لمنظومة الطاقة الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء.- يجب أن يكون صندوق التجميع الموجود خلف الألواح الشمسية بدرجة حماية لا تقل عن IP67.-يجب أن تكون الألواح ذات درجة حماية Class II، وبالتالي ذات عزل مزدوج (Double Insulation)، أو العزل المعزز (Reinforced Insulation) في منطقة التيار المستمر.- يجب أن تكون وحدات الطاقة الشمسية مصنفة طبقاً لمتطلبات الحماية المنصوص عليها في الكود SASO IEC 61730-1 و SASO IEC 61730-2.- يجب أن تتوافق الأجزاء المستخدمة في وحدات الطاقة الشمسية السليكونية مع كود SASO IEC 61215/1/2 SASO IEC 61215/1/4، SASO IEC 61215/1/3.- يلزم استخدام صمام ثنائي (Diodes) للتمرير العكسي لأنظمة الجهد 50 فولت وما فوق في منطقة التيار المستمر في النظام.تكون طريقة تثبيت الكيابل الطويلة بما هو منصوص عليه في كود البناء السعودي SBC 401.تتضمن متطلبات وضوابط السلامة والواجب القيام بها قبل وأثناء وبعد التركيب:يجب إتباع المتطلبات والمعايير المنصوص عليها في كود البناء السعودي 801 SBC للحماية من الحرائق.- على المصمم مراعاة ممرات الوصول إلى المنظومة، وتوزيع المعدات الموجودة على السطح، بحيث لا تعيق استخدام منافذ الخروج والإنقاذ في حالات الطوارئ، ويجب أن تتوافق وسائل الخروج مع كود البناء السعودي والمتطلبات الدفاع المدني.-يجب أن تكون أسلاك المنظومة غير مرئية من الأسفل، والتحقق من إخفائها للمحافظة على السلامة والشكل العام.-مراعاة عدم وجود أي نباتات بجوار منظومة الطاقة الشمسية، والحرص على ألا تتداخل أي مكونات أخرى مع الألواح أو الأسلاك أو غيرها من مكونات منظومة الطاقة الشمسية.-يجب أن تكون المسافة بين منظومة الطاقة الشمسية والمعدات الميكانيكية المجاورة، التي تحتاج إلى صيانة، أكثر من ٧٥٠ ملم.-يجب توفير ممر بعرض ۹۰۰ ملم، على الأقل، لكل ۱۰ متر طولي في منظومة الطاقة الشمسية.-يجب مراعاة مسار واتجاه تصريف مياه الأمطار الساقطة على السطح، وألا تكون منظومة الطاقة الشمسية عائقاً لها كي لا تتجمع المياه على السطح.-عند مرحلة التصميم يجب الأخذ في الاعتبار وضع نظام إنذار للحرائق في موقع أجهزة منظومة الطاقة الشمسية طبقاً لمتطلبات الكود 401 SBC.- دراسة وتحليل المخاطر قبل وأثناء التنفيذ، وذلك لتجنبها طبقا لمتطلبات السلامة والأمان (OSHA) أو الدفاع المدني أو ما يماثلهما.- يفضل استخدام أجهزة إيقاف وميض القوس الكهربائي (Arc-Flash Fault interrupter)، خاصة عندما يكون جهد المنظومة في التيار المستمر مساوي ۸۰ فولت وأكثر.-يجب عدم فصل موصلات وحدات الطاقة الشمسية أو الأسلاك تحت الحمل.- لا يسمح بالدخول إلى غرفة البطاريات سوى المصرح لهم.- تكون أرقام الطوارئ والدفاع المدني معلّقة وظاهرة في عدة أماكن ليسهل قراءتها والوصول إليها.-وضع العلامات التحذيرية والتوضيحية وتثبيتها بطريقة تضمن لها الاستمرار حتى نهاية عمر منظومة الطاقة الشمسية المفترض، وتكون مصنّعة من مواد تتحمل ظروف الطقس المختلفة، والكتابة عليها باللغتين العربية والإنجليزية وبألوان مختلفة وظاهرة.-يجب أن تظهر بوضوح كلمتا "التشغيل" و"الإيقاف" لأي من المعدات الكهربائية للتيار المستمر والمتردد.-يتم وضع الملصق (3-2-4) على أسلاك التيار المستمر للتحذير من خطر الكهرباء أثناء فترة النهار.يتم وضع الملصق (3-2-5) قرب وصلات كيابل التيار المستمر للتحذير من فصلها أثناء عمل منظومة الطاقة الشمسية.يتم وضع الملصق (3-2-6) على صناديق تجميع كيابل سلاسل الطاقة الشمسية لاحتوائها على عناصر كهربائية؛ مثل وصلات كيابل مكشوفة والمصهرات وغيرها.يتم وضع الملصق (3-2-7) على مفاتيح الفصل الخاصة بجزء التيار المستمر، حيث إن هذا المفتاح يمر فيه تيار عالٍ جدًا أثناء عمل منظومة الطاقة الشمسية.يتم وضع الملصق (3-2-8) على مفاتيح الفصل الرئيسي في جانب التيار المتردد، حيث أن هذا المفتاح يمر فيه تيار عالٍ جدًا أثناء عمل منظومة الطاقة الشمسية.يتم وضع الملصق (3-2-9) على العداد الكهربائي ولوحة التوزيع (الطبلون)؛ وذلك لغرض التنبيه بوجود مصادر طاقة أخرى متصلة وتحتاج للفصل بالشكل الصحيح قبل البدء في العمل على المعدات.يتم وضع الملصق (3-2-10) بضرورة إبعاد مصادر الحرارة العالية بالقرب من البطاريات كالسجائر واللهب.يوضع الملصق (3-2-11) عند مدخل غرفة البطاريات، وعلى الجدران الداخلية لغرفة البطاريات أيضاً، وهذا الملصق ضروري لمنع لمس البطاريات أو الاقتراب منها لاحتوائها على أحماض خطيرة.يوضع الملصق (3-2-12) عند مدخل غرفة البطاريات، وعلى الجدران الداخلية للغرفة، ويوضع أيضًا عند مفاتيح الفصل في جزء التيار المستمر. يعرض هذا الملصق مقدار الفولتية للتيار المستمر بين الأقواس.في حال كانت السعة الكهربائية للألواح الطاقة الشمسية أقل من 50 كيلو واط، لا يتطلب استخراج رخصة إضافة مكون ويتم التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لاستكمال أعمال التركيب.تطبّق أحكام هذه المتطلبات على جميع جوانب التركيب والتعديل والاستبدال والإصلاح لمنظومة الطاقة الشمسية.يلزم التقيد بأي تشريعات صادرة من الوزارة تحد من التشوه البصري.يمنع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على واجهات المباني وخارج حدود الملكية.يلزم على المالك التعاقد مع مقاول مؤهل من قبل وزارة الطاقة لعميلة التركيب.المقاول مسئول عن أي حوادث -لا سمح الله- بعد التركيب.