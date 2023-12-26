عاجل.. 24 ساعة على صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر

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من المقرر أن تقوم وزارة المالية غدًا الأربعاء بإيداع رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.

يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا من قبل الوزارة، والتي بموجبها سيتم صرف راتب شهر ديسمبر يوم الأربعاء 27/12/2023. اضافة اعلان





مواعيد صرف الرواتب بالمملكة



توحيد مواعيد صرف الرواتب

ووفقًا للقواعد المحددة لصرف الرواتب بالمملكة، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر توجيهًا بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.