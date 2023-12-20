عاجل.. 12 شهرا مهلة لمحطات الوقود لتصحيح الأوضاع

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كشفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود عن تفاصيل صدور الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والتي تستهدف في المقام الأول تنظيم القطاع، حيث تم منح تلك المحطات 12 شهرا لتنظيم أوضاععها.
تنظيم قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة
وقالت اللجنة إن هدف أساسي من أهداف الخدمة هو تطوير القطاع بما يتواكب مع التطورات والمعايير العالمية في قطاع الطاقة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.
الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود
وأشار إلى أن الاشتراطات المحدثة تسهم فيما يلي:
أولاتنظيم عملية إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
ثانيارفع مستوى الخدمات المقدمة فيها.
ومن أبرز هذه الاشتراطات، أن يتم تشغيل محطات الوقود عن طريق منشآت مؤهلة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها، وإضافة اشتراطات للمسافات بين محطات الوقود التي تقع داخل حدود النطاق العمراني وخارجها، والاشتراطات الخاصة بالمضخات، والخزانات، والنظافة، والصيانة، والجودة، وتوفير المنتجات.