الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف بكلية الملك فهد الأمنية وطيران ناس وسيول على هذه المناطق

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

توقعات "الأرصاد": طقس بارد وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة.

تنبيه.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش الضمان الاجتماعي؟
أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.

وزير التجارة: حل 70 % من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر
أعلن وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أثناء لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أخيراً، أنه تم حل أكثر من 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات.

توضيح عاجل لـ"الجوازات" بشأن تاريخ صلاحية الجواز
أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا بشأن صلاحية الجواز عند السفر للخارج.

التقديم يبدأ الجمعة .. طيران ناس يعلن فتح باب التوظيف بالمدينة وجدة ويكشف التفاصيل
أعلن طيران ناس فتح باب التوظيف (رجال / نساء) بمجال الضيافة الجوية في (المدينة المنورة) و (جدة)، لحملة (الثانوية العامة) فأعلى.

سارع بالتقديم.. موعد وشروط القبول بوظائف كلية الملك فهد الأمنية
كشفت كلية الملك فهـد الأمنية، بمدينة الرياض، أن التقديم على الوظائف المدنية الأكاديمية "رجال" يبدأ اليوم وحتى الخميس المقبل.

حتى لا تُصاب بخيبة أمل.. 4 خطوات لجعل أحلامك حقيقة
على الرغم من أنهم يمتلكون أهدافًا في الحياة، إلا أن كثيرًا من الناس لا يسعون لتحقيقها، مما يصيبهم بخيبة أمل، لكن أحد الخبراء كشف عن أربع خطوات لتحويلها إلى حقيقة.

لهذه الأسباب.. لا تتناول هذه الأطعمة والمشروبات معًا
هناك بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي حال تم تناولها سويًا، أو قد تؤدي إلى عدم امتصاص المعادن بالجسم.

علاج جديد لإنقاص الوزن.. بحقنة واحدة أسبوعيًا
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أنها أجازت دواء يكافح البدانة ابتكرته مجموعة «إيلي ليلي» الأمريكية سيُباع بالاسم التجاري «زيباوند» (Zepbound).

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