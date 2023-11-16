عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وظائف برواتب 14 ألف ريال وأمطار وسيول على معظم المناطق

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"موديز": 4.6 % ارتفاع لنمو اقتصاد المملكة في 2024
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو 4% في عام 2025.
تنبيه من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي في دفعة نوفمبر
أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 72 - شهر نوفمبر صدرت مشمولة الدعم الإضافي عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023.
توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وسيول على معظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
"هيئة الكهرباء": التعدي على "العداد" خط أحمر
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء، أن العداد من مسؤولية مقدم الخدمة ولا يحق لأي جهة التعدي عليه أو فصل الخدمة عنه.
"الشؤون البلدية" تسمح للأجانب بمنافذ بيع موسمية
تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح للمستثمر الأجنبي بعمل منافذ بيع موسمية، وفق ما كشفت في سياق مشروع طرحته عبر منصة "استطلاع".
تقويم التعليم: الانتهاء من اختبارات نافس بـ21 ألف مدرسة
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -للسنة الثانية على التوالي- الانتهاء من قياس الأداء التعليمي لعام 2023 من الاختبارات الوطنية «نافس»، بمشاركة 1.150.000 طالب وطالبة في الصفوف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي والثالث المتوسط.
براتب 14 ألف ريال.. استمرار التقديم في برنامج "تداول" لتطوير الخريجينأعلنت شركة السوق المالية "تداول"، عن استمرار التقديم في برنامج تطوير الخريجين، وهو برنامج مصمم للخريجين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق المالية.
"الخثلان" يوضح حكم الشرع في الزواج العرفي ويكشف عن مفاجأة
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع فيما يسمى بالزواج العرفي.
ومن الضحك ما قتل.. من انفجار تمدد الأوعية الدموية إلى الاختناق
سلطت دراسات لا حصر لها، الضوء على الفوائد الصحية للضحك، والتي تشمل تحسين جهاز المناعة وتقليل القلق.
أغنى 10 أثرياء يربحون 31.3 مليار دولار في يوم واحد
ربح أغنى 10 أثرياء في العالم نحو 31.3 مليار دولار، بعد ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية، نتيجة توقعات التوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد أن تباطأ معدل التضخم في أكتوبر إلى 3.2 في المئة.