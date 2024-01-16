عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. وزير الشؤون الإسلامية يرد على موظفي العقود وحساب المواطن للأجنبية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الشؤون الإسلامية يرد على مطالبات موظفي العقود بتصحيح أوضاعهم (فيديو)
رد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الشكاوى المتزايدة من موظفي العقود بالوزارة، واعدًا بالتجاوب مع مطالبهم، "لكن عليهم أن يصبروا".
سفير طهران : إيران تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة وإعادة تبادل الوفود التجارية
أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري ليصبح الأعلى حجماً بالمنطقة.
شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص قاموا بهذا الأمر في حافلة متوقفة
ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على (4) أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها.
توقعات "الأرصاد" انخفاض في درجات الحرارة على الرياض وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة.
10 ضوابط لـ "الزي الرسمي" في منشآت وزارة الصحة
كشفت وزارة الصحة عن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.
بهذه الطريقة يمكن للمرأة الأجنبية الاستفادة من حساب المواطن
تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل زوجة أجنبية متزوجة من مواطن، والتي تستوضح عن كيفية تسجيلها في حساب المواطن والاستفادة من الدخل الشهري.
8 انفجارات.. توقف الملاحة الجوية في مطار أربيل بعد تعرضه لقصف صاروخي
توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار "أربيل" بالعراق بعد تعرضه لقصف صاروخي عنيف، أعلن الحرس الثوري الإراني المسؤولية عنه.
إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية مع دولة الاحتلال
كشف مصدر أمني مصري أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع دولة الاحتلال.
11 سيارة تُشعل المنافسة في 2024.. هل تتغير قواعد اللعبة؟ (صور)
تدخل تكنولوجيا صناعة السيارات في عام 2024 عالمًا من المنافسة الشديدة بين كبرى شركات إنتاج السيارات في العالم.
هل تفقد الأطعمة قيمتها الغذائية عند التجميد؟ وما الطريقة المثلى لإذابتها؟
الطريقة الصحيحة لتخزين الطعام في الثلاجة أو الفريزر تشكل عاملاً مهمًا في تحديد قيمته الغذائية عند التجميد.
كل ما نعرفه عن متحورة "كوفيد جيه أن.1" المعروفة بـ"جونو"
ارتفع عدد الإصابات بالمتحورة الجديدة من فيروس كورونا المعروفة باسم "جيه أن.1" (JN.1) أو "جونو"Juno ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوعين السابقين من شهر يناير.
دراسة: الكربوهيدرات سر الحفاظ على الوزن بعد التنحيف
كشفت دراسة حديثة أن الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً ومنخفض الكربوهيدرات يكونون أكثر نجاحاً في تجنب استعادة الوزن بعد إنقاصه.