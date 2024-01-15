عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سداد الإيجار عبر منصة إيجار وبشرى لطلاب الجامعات

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خطوات ورابط سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار
تبدأ الهيئة العامة للعقار، في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار" ابتداءً من اليوم الاثنين.
توقعات "الأرصاد": ضباب على مكة وسماء غائمة بمعظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
بشرى من وكيل جامعة القصيم للطلاب (فيديو)
بشّر وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، الدكتور فهد الأحمد، الطلاب في المملكة، حيث أصبح بإمكان أحدهم دراسة مواد في تخصص آخر لإثراء مهاراته في تخصصه.
آخر موعد لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور
يتبقى أربعة أيام فقط على انتهاء المهلة المحددة للتقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ.
توضيح من المرور بخصوص إعادة مبلغ المخالفة بعد قبول الاعتراض عليها
أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة استعادة قائد السيارة مبلغ المخالفة المرورية بعد قبول الاعتراض عليها.
ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم في برنامج سدايا المنتهي بالتوظيف للخريجين
ينتهى اليوم الاثنين 15 من يناير، التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهى بالتوظيف، الذي أعلنت عنه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في 8 من يناير الحالي.
البرازيل.. مصرع 11 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)
أفاد مكتب عمدة مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، بأن أكثر من 11 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في المدينة، حيث غمرت المياه الطرق السريعة الرئيسة فيها وتعطل عمل النقل البري وقطار الأنفاق.
نزلات البرد لدى الأطفال والرضع.. الأعراض والأسباب وطرق الوقاية
برودة الجو القاسية في فصل الشتاء تصيب الكثير من الأطفال بنزلات البرد، وهي عدوى فيروسية تصيب أنف طفلك وحلقه، فاحتقان الأنف وسيلانه هما المؤشران الرئيسان على الإصابة بنزلة البرد.
3 مشاكل مدمرة.. كيف تقلل من استخدام أطفالك لتطبيق تيك توك؟
يستخدم تطبيق تيك توك أكثر من مليار مستخدم حول العالم، وحذر العديد من الخبراء من أن التطبيق قد يؤدي إلى 3 مشاكل للأطفال؛ نفسية وسلوكية وإدمان.
دراسة تكشف العلاقة بين التوتر وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري
كشفت دراسة حديثة أن التوتر يساهم في تطور متلازمة التمثيل الغذائي، التي تزيد خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب والسكري.