عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وتأشيرة موحدة لدول الخليج

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بدءا من الشهر المقبل.. آلية جديدة لدفع الإيجارات
أوضح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن دفع الإيجار سيكون عبر منصة إيجار فقط، اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك للحدِّ من أي مخالفات تتعلَّق بالبيانات.
تحذير من «الأمر بالمعروف» لمن يستغلون الرقية بما يخالف المنهج الشرعي
أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل أن الرئاسة العامة تتابع ما يتم نشره وتداوله لبعض من يدعي الرقية الشرعية.
بعد تعليق الدراسة الحضورية.. كيف تقوم بتحميل منصة مدرستي على الجوال؟
أعلنت إدارات التعليم في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، وتحويلها لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، على خلفية التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.
اليوم.. تأجيل الاختبارات المقررة بجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ
قررت جامعة الملك عبدالعزيز، تأجيل الاختبارات المقررة، اليوم الثلاثاء 28-5-1445هـ بمقر الجامعة الرئيس وفرعها برابغ لوقت لاحق، مع تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين.
ضباب وأمطار وسيول وانخفاض درجات الحرارة على مكة والمدينة ومعظم المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.-
قريبا تأشيرة موحدة لدول الخليج على غرار "الشنغن"
تدخل التأشيرة الموحدة بين دول الخليج حيز التنفيذ خلال عامين، ومن المقرر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل الحركة السياحية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
غدًا.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على عزل بايدن
كشف مصدر مطلع في الكونجرس، أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم يوم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.
بالصور.. القصة الكاملة لـ"القطط النووية" التي أثارت الذعر ببريطانيا
تسود حالة من الذعر بين سكان منطقة قروية يعيشون على مقربة من منشأة نووية عملاقة في بريطانيا تعرف باسم "نارنيا النووية"، بعد أن أشاروا إلى تعرضهم للغزو مما قالوا إنها من قبل أسراب من القطط "المشعة".
منها برامج الدردشة.. تعرف على بنود أول تشريع في العالم للذكاء الاصطناعي
توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي وعدت بتغيير الحياة اليومية، وأثارت تحذيرات من مخاطر وجودية على البشرية.
منها انتشار البكتيريا والسموم.. لهذه الأسباب يجب خلع الحذاء عند الباب
تعتاد بعض المجتمعات على خلع الأحذية قبل دخول المنزل، وتركها خارجًا، أو وضعها على رف عند مدخل البيت، لكن هل هناك دواع صحية لفعل ذلك؟