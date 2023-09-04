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عاجل.. ولي العهد يُعلن تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تأسيس المملكة لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض.

معالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي

وتهدف المنظمة لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها.

مساهمات فاعلة في حلول المياه

وستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحدياتٍ في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه.
يأتي هذا نظراً لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050م نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى "9.8 مليارات" نسمة وفق التقديرات.

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