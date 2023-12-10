عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)

أ أ



لا تزال تداعيات وتأثيرات حادث الجبيل المروع لها آثار مؤلمة بعد وفاة الطالبات الأربعة، حيث لحق بهن قائد المركبة بحسب ما أعلنه والده.





وفاة قائد مركبة حادث الجبيل:

اضافة اعلان

موت سريري لقائد مركبة حادث الجبيل:

وبحسب ما ذكرته"العربية نت"، فقد نعى والد الشاب محمد إبراهيم المطوع ابنه الذي كان يقود المركبة في الحادث المروع الذي أودى بوفاة أربع طالبات في منطقة الجبيل الصناعية.وأكد في حديثه للعربية قائلا " : بقلب يعتصره الألم، أعيش ظروف عصيبة لفقد ابنتي ايمان في الحادث نفسه".وتابع أيضا في حديثه :"في حين فقدتُ ابني محمد الذي فارق الحياة أمس بسبب إصابة بليغة في الرأس، رقد على إثرها في العناية المركزة".وأضاف أن محمد لديه ضربة شديدة في الدماغ، وبداية موت سريري، وعشتُ على أمل أن ينجو من هذا الحادث الأليم والقدر المفزع، وكنتُ لآخر لحظة على أمل أن يتحرك، ولكن ظلت حالته حرجة حتى تُوفي.واختتم حديثه بالقول: لقد قمت بتربية أبنائي على الدين والأخلاق، ومحمد كان نعم الابن، ويدرس في الجامعة في تخصص في قسم الدعم الفني ومن الطلاب المميزين، ولم نعرف عنه التهور كباقي الشباب، ولكن سبحان الله كان قدر الله نافذا".