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عاجل.. وفاة شخص وإصابة آخرين في حادث مروري بالمدينة المنورة

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المرور
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أسفر حادث مروري، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن وفاة شخص وإصابة آخرين على أحد الطرق في منطقة المدينة المنورة.

حادث مروري في المدينةاضافة اعلان


وأوضح المرور، في بيان عبر منصة إكس : "أن المرور السعودي والقوة الخاصة لـ أمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة حادثًا مروريًا بين مركبتين، نتج عنه حالة وفاة وإصابة آخرين، وتم استكمال الإجراءات النظامية".

حريق في مركبات

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ باشرت حريق شب في مركبات بالرياض.
 وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن حريقًا شب في مركبتين بالرياض، وجرى تعامل الفِرَق معه وإخماده.
وأضافت أنه تم والحمد لله، إخماد حريق في مركبتين إثر حادث مروري، مؤكدة أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات.

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