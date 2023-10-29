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عاجل.. وزير الصحة: نمو التأمين الطبي الخاص 5 أضعاف خلال الفترة المقبلة

وزير الصحة فهد الجلاجل
وزير الصحة
أ أ

أعلن وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الأحد، أن التأمين الطبي الخاص سينمو خمسة أضعاف في الفترة المقبلة.
جاء ذلك في مستهل فعاليات ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض، والذي يهدف إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل وعمرًا أطول، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.اضافة اعلان
وتولي وزارة الصحة، اهتمامًا كبيرًا بقطاع التأمين الطبي متطلعة إلى توسعته ليشمل أكبر عدد من المستفيدين. 

التأمين الصحي

-يعد التأمين الصحي أحد أنواع التأمين ضد المخاطر الصحية التي تعترض حياة الناس، ويشمل تكاليف الفحص والتشخيص والعلاج، والدعم النفسي والجسدي.
-كما قد يتضمن تغطية الانقطاع عن العمل لفترة معينة أو العجز الدائم، وهو إحدى طرق إيصال الرعاية الصحية إلى الأفراد والمجموعات.
-والرعاية الصحية هي فحص وتشخيص وعلاج الأمراض والآفات التي تصيب الإنسان، وذلك على الصعيدين الجسمي والنفسي، علاوة على الوقاية من الأمراض والمشاكل الصحية ومنعها أو تقليلها.

أهداف التأمين الصحي

-توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.
-تأمين تكاليف الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.
-توزيع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد، بحيث يدفع الجميع حصة متساوية، وبذلك فإن الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من المرض يغطون تكاليف علاج الأشخاص المرضى.
-حماية الفرد من نقص الرعاية الصحية التي تنتج عن فقر الشخص أو عدم قدرته على دفع تكاليف العلاج، مما يؤدي إلى عدم حصوله على الرعاية الصحية وتدهور صحته.
-إدارة موارد التأمين الصحي المالية بشكل يضمن استمراره للأجيال القادمة، وقد يشمل ذلك استثمارها في مشاريع قد لا تكون في الجانب الصحي.

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