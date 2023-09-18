عاجل.. وزير التعليم يقرر تكليف الثبيتي متحدثًا رسميًا للوزارة

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أعلن وزير التعليم يوسف البنيان، تكليف الأستاذ صالح بن محمد الثبيتي متحدثًا رسميًا لوزارة التعليم.

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طلبات نقل الظروف الخاصة للمعلمين



كما قررت الوزارة بدء استقبال طلبات نقل الظروف الخاصة للمعلمين والمعلمات، والسماح لمعلمي العقود بالتقديم؛ عبر نظام فارس.





نقل الارتباط الوظيفي لشؤون المعلمين



فيم صدر قرار بنقل الارتباط الوظيفي للإدارة العامة لشؤون المعلمين إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية.وحسب الوزارة، فإن الوحدات التنظيمية لشؤون المعلمين ترتبط بإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة فنياً بالإدارة العامة لشؤون المعلمين بوكالة الموارد البشرية.