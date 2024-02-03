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عاجل.. وزارة الرياضة تقرر حل مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية

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وزارة الرياضة
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أعلنت وزارة الرياضة أنها قررت حل مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية نظرًا لعدم التزام النادي بالأنظمة واللوائح الخاصة بالأندية الرياضية.

حل مجلس إدارة نادي الصفا بالمنطقة الشرقية

وقالت في بيان لها نشرته "الإخبارية"، إنه إشارة لما تم رصده من تجاوزات قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة المادة (1/8) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على (الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة).
ووفقاً لما ورد في المادة (3/36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على: (للوزارة أن تحل مجلس الادارة لأي من الحالات التالية:
إذا ارتكب تصرفات, أو ممارسات, او اعمالا تتنافي مع النظام العام, أو الآداب العامة, أو الأنظمة المعتبرة), ونظرًا لعدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة,

فقد قررت وزارة الرياضة ما يلي:

أولاً: حلّ مجلس إدارة نادي الصفا اعتبازا من تاريخه, وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.
ثانيًا: حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى, وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
وتؤكد وزارة الرياضة على الجميع في هذا الصدد, ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.

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