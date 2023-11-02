عاجل.. وزارة الدفاع تحدد موعد فتح باب التجنيد الموحد بالقوات المسلحة

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أعلنت وزارة الدفاع (الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة) عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) على النحو التالي: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة:



شروط القبول (للرجال):



الرتب المستهدفة:



أفرع القوات المسلحة:



ملاحظات هامة:



طريقة التقديم:

