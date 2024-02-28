عاجل ورسميًا.. موعد إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف التعليمية

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حددت وزارة التعليم موعد إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على 12.519 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.

وذلك في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".





معلم ممارس



مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية



نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين على الوظائف التعليمية



المفاضلة النهائية بين المترشحين



وأعلنت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، أن التعاقد على الوظائف التعليمية سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقاً لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وتم تحديد مواعيد التقديم على الوظائف المُعلنة على فترتين:تبدأ الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024م، وتنتهي يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024مالفترة الثانية للمتقدمات على وظائف المعلمات من يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024م وتنتهي يوم السبت الموافق 16 مارس 2024م؛ وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.وأوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل 2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.وأشارت إلى أن مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود ستبدأ الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية، بحسب بيان الوزارة.وأكدت أن المفاضلة النهائية بين المترشحين تعتمد على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.وتتضمن هذه المعايير؛ المعدل التراكمي 20%، وأقدمية التخرّج 20%، ودرجة اختبار الرخصة المهنية العام 20%، ودرجة اختبار الرخصة المهنية التخصص 40%.