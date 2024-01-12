الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هيئة النقل تحدد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أعلنت الهيئة العامة للنقل، اعتماد لائحة شروط هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل في المملكة.

الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري بالمملكةاضافة اعلان

ويأتي ذلك بهدف تطوير الإجراءات وتيسيرها بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري، حيث تتضمن اللائحة وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل بالمملكة.
 وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تشمل جميع هيئات التصنيف الدولية أو المحلية التي تُعنى بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة.
وتتضمن تلك الخدمات:
الفحص والمعاينة للسفن
وضع المعايير لتصميم وتشييد السفن
المحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة، وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية ونيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء، من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.

10 شروط لتفويض هيئات التصنيف بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن

 وحددت الهيئة في اللائحة 10 شروط كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن، منها:
أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS)
الإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها
أن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن.
كذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب.
أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة لمعايير الجودة المعترف بها دولياً،
أن تمتثل هيئة التصنيف للحد الأدنى من المعايير الموصى بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349(92) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها،
كما تلتزم هيئة التصنيف بتوفير خطة عمل لتوطين الفرص في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

اقرأ أيضا

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تزرع مليون شتلة نباتية محلية

ابتكارات وحلول.. مليون و450 ألفًا من ذوي الإعاقة يعيشون بالمملكة

عاجل.. أهالي غزة: مساعدات المملكة سترت علينا وخفّفت معاناتنا الإنسانية

عاجل.. المملكة: نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن

عاجل.. أمطار على جازان وعسير.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس بمعظم المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images (2) 2:05 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي

الإجازة المطولة 1:50 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

بنهاية دوام اليوم...بدء الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثاني

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة 1:09 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

عاجل.. "النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية

أهم 10 10:53 ص الخميس، 14 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. نتائج قبول المباحث العامة وطريقة الحصول على إعانة حافز

اقرأ أيضا

حساب المواطن
2:38 ص الجمعة، 12 يناير 2024

متى يتم الرد على الاعتراضات في حساب المواطن؟ .. وخطوات مهمة لتجنب وقف الدعم مستقبلا

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 12 يناير 2024

الجمعة 30 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

WhatsApp Image 2024-01-12 at 12.57.01 AM
2:00 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. الخطوات اللازمة للتسجيل كمحتاج في منصة إحسان .. والشروط التي يجب توافرها

مساند
12:02 ص الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من منصة مساند بشأن نقل الخدمات من فرد إلى آخر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

الإقامة المميزة
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

657
5:21 م الجمعة، 12 يناير 2024

محلل طقس: بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة ويوصي بهذا التطبيق

الهيئة العامة للنقل
5:17 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. هيئة النقل تحدد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة

الطلاب في المدارس
5:16 م الجمعة، 12 يناير 2024

بعد انتهاء الإجازة.. نصائح للتعامل مع طفلك الذي لا يرغب بالعودة إلى المدرسة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
4:34 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا ينزل الدعم لبعض الأسر أقل مما كانت تحسبه؟