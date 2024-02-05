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عاجل.. هل منتج "صح" له تطبيق منفصل؟.. توضيح مهم من "الوطني لإدارة الدين"

منتج صح الادخاري
منتج صح
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أكد مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين محمد المهيزعي، أن منتج "صح" الادخاري ليس له أي تطبيق منفصل.

منتج صح ليس له تطبيق منفصل


وأضاف المهيزعي لبرنامج يا هلا على قناة "روتانا خلجية": "أن الاشتراك في منتج صح يتم خلال 30 ثانية فقط من خلال تطبيقات المؤسسات المالية المشاركة في 30 ثانية وخلال 7 خطوات بكل سهولة والرحلة من البداية للنهاية لا تستغرق سوى نصف دقيقة".

وبالأمس، طرحت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، أول دفعة من صكوك الادخار وهو أول منتج ادخاري مخصص للأفراد ومدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية).

الاشتراك في منتج صح عن طريق المؤسسات المالية

وتستمر فترة الاشتراك في الطرح حتى السادس من الشهر الجاري، عبر  خمس مؤسسات مالية هي: 
شركة الأهلي المالية
شركة الجزيرة المالية
وشركة الإنماء للاستثمار
شركة الأول للاستثمار
شركة الراجحي المالية

قيمة الاشتراك في منتج صح

سيكون الحد الأدنى للاشتراك 1000 ريال (قيمة الصك الواحد)، والحد الأعلى 200 ألف ريال.
وتم تحديد نسبة العائد لأول إصدار عند 5.64 في المئة وسيتم التخصيص في يوم 13 فبراير، فيما ستكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير وحتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.
 وتم تخصيص منتج صح للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحها بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات، وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).


منتج صح 

ويعد منتج صح (صكوك حكومية) أداة ادخارية آمنة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتمكين الأفراد من الادخار بمرونة وسهولة من خلال حساباتهم المصرفية الشخصية بخطوات بسيطة لمساعدتهم للوصول إلى استقرارهم وأمانهم المالي.
وسيساهم في تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد ورفع معدل الادخار من خلال زيادة نسبة الأفراد المدخرين. ويستهدف تغيير سلوك الأفراد في المجتمع بنقل المعرفة وزيادة الوعي وتعزيز الثقافة المالية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
ويقتصر الطرح على المواطنين والمواطنات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة، مع ضرورة وجود حساب لدى إحدى المؤسسات المالية التي توفر هذه الصكوك.

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