عاجل.. هل تأشيرة سائق خاص متاحة للعراقيين.. توضيح مهم من مساند؟

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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن تأشيرة سائق خاص متاحة للعراقيين.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم هل تأشيرة السائق الخاص متاحة للعراقيين وكم رسوم تجديدها ؟".



مساند وتأشيرة استقدام العراقيين:

تكلفة التأمين على العمالة:



وأجابت منصة مساند، بقولها: بخصوص استفسارك رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة وبإمكانك إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في حال توفر القدرة المالية بحسب ضوابط الاستقدام".كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، آلية احتساب قيمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار مستفيد بشأن أسعار التأمين ضد الهروب والامتناع عن العمل والوفاة وغيرها للعمالة المنزلية.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها:

- مهنة العامل وجنسيته

– العمر

– الأجر الشهري للعامل

– تكلفة العقد

وأضافت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

مساند وحالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية:

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية:



أيضا تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن حالة التأشيرة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة التأشيرة ومدى إمكانية استرداد الأموال المدفوعة.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:- الدخول على منصة مساند_ ثم الضغط على التعاقد- اختيار الخدمات- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .