عاجل.. هدايا وورود للطلاب ورسائل لأولياء الأمور مع بداية الفصل الدراسي الثاني

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عاد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم بالمملكة إلى مقاعد الدراسة اليوم الأحد، في مستهل الفصل الدراسي الثاني الذي يمتد لمدة 90 يومًا. اضافة اعلان

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد 10 / 5 / 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ.





توزيع الهدايا والورود



واستقبلت المدارس الطلاب في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني بترحاب، وأقدم بعضها على تقديم وتوزيع الهدايا على الطلاب والطالبات، وكذلك توزيع الورود في أول يوم دراسي.كما تم ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس بنسبة 100%، والتأكد من إسناد المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين والمشرفات.

ومتابعة إعداد ونشر الجداول المدرسية في نظام نور ومنصة مدرستي، والتأكد من إسناد الطلاب للفصول، وإسناد المدارس للمشرفين التربويين والمشرفات في منصة تميز، وفقًا لصحيفة "الوطن".

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور نايف بن عابد الزارع، وبالتكامل مع الإدارات المعنية وفق خطة عمل منظمة.

وأشار إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

وشدد الثميري على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور، بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتظافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.

ونشرت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس" لطلاب يوجهون رسائل شكر وعرفان لمعلميهم على ما قدموه من جهود مخلصة خلال الفصل الدراسي الأول.





رسائل إلى أولياء الأمور



ووجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، رسالة إلى أولياء الأمور قالت فيها: الالتزام بـالانضباط المدرسي يعكس النضج الاجتماعي والثقافي، ويساعدنا على التأقلم مع المجتمع والتفاعل إيجابًا مع الآخرين".وأكدت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء، أن "الاستعداد للفصل الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء للعودة للدراسة مسؤولية مشتركة ومتكاملة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع".ونشرت الإدارة، صورة من استعدادات وتهيئة المعلمين والمعلمات فصولهم الدراسية لانطلاق رحلة تعليمية جديدة.. تجمع بين العلم والمعرفة والترفيه.. تنوعت بين كتب دراسية.. هدايا.. وألعاب تعليمية ومسابقات ترفيهية.