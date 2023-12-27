عاجل.. هدايا بـ 5 ملايين ريال و6 سيارات.. ماذا فعل "حميد القريقري" بعد العفو عن قاتل ابنه

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مفاجآت كثيرة كشفتها واقعة عفو "حميد القريقري" عن قاتل ابنه، والتي كان آخرها رفضه أخذ 5 ملايين ريال كهدية له بعد قرار العفو.





هدايا لحميد القريقري بعد العفو عن قاتل ابنه:

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مفاجأة عن قاتل نجل القريقري:

القريقري يعفو عن قاتل ابنه:

وكان المواطن "عايض مبارك المكودر" قد كشف عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، عن الهدايا التي تم تقديمها للمواطن حميد القريقري بعد العفو عن مترك القحطاني في ساحة القصاص.وأوضح المواطن "عايض مبارك" عبر حسابه، أنه تم تقديم 5 ملايين ريال و نحو 6 سيارات للشيخ حميد القريقري.وتابع قائلا: "وعلماً أنه معفي لوجه الله سبحانه دون مقابل لكن قدمت كهدية".كما نوه أن "القريقري" رفض المبالغ المالية ولكنه أخذ 6 سيارات قائلا : "يعجز اللسان عن المدح ومهما مدحنا وقلنا لن نوفيك حقك يالشيخ حميد وربعك".كما كشف المواطن حميد القريقري عن معلومات جديدة بشأن عفوه عن قاتل ابنه، قائلا :"إنه اتخذ قراره بعد أن علم أن القاتل وحيد أمه".وأضاف بحسب عكاظ : "التنازل تم ساعة القصاص وعندما أحضروا المتهم، هدانا الله لاتخاذ القرار، الذي أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم".وحظيت تلك الواقعة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عفا "القريقري" عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع.وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.وقد تم تداول هاشتاجات مثل "قصاص مترك المسردي" و"العفو عن مترك ".كما تزايدت الدعوات للعفو بعدما ناشدت والدة المسردي أهل القريقري للصفح والمغفرة.