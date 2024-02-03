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بسبب المتغيرات المناخية

عاجل .. نفوق كائنات بحرية على شاطئ رأس تنورة بالمنطقة الشرقية (صور)

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كائن بحري
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شهد شاطئ محافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، نفوق بعض الكائنات البحرية والساحلية خلال الأيام الماضية، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك وتأثيره على البيئة البحرية.اضافة اعلان

تباين الأراء حول أسباب نفوق الكائنات البحرية:

وتباينت آراء المختصين حول أسباب نفوق الكائنات البحرية، حيث أرجعها بعضهم إلى المتغيرات المناخية الطبيعية، بينما اعتبرها آخرون ناتجة عن اصطدام الحيوانات البحرية بالمراكب الكبيرة، ما يؤدي إلى نفوقها، وفق صحيفة اليوم.
فيما أوضح آخرون وجود عوامل أخرى قد تلعب دورًا في نفوق الكائنات البحرية، مثل تعلقها في شباك الصيادين عن طريق الخطأ، أو التلوث البحري من مياه الصرف الصحي الغير معالج الذي يُكب في مياه البحار.


ظاهرة طبيعية

في هذا السياق، نقلت الصحيفة عن عضو لجنة الغذاء بغرفة الشرقية والصياد بفرضة الدمام محمد المرخان، أن نفوق الكائنات البحرية بشكل عام يرجع لأسباب عدة، منها: - اصطدام الحيوانات البحرية بالمراكب الكبيرة.
- تعلقها في شباك الصيادين عن طريق الخطأ.
- التلوث البحري من مياه الصرف الصحي.
-  اختلاط المياه البحرية بالمواد الكيماوية.
- الأمراض التي تصيب بعض الكائنات البحرية.
- محاصرة الكائنات البحرية بسبب الردم والتجريف.


وبين أن النفوق لهذه الكائنات البحرية على شاطئ محافظة رأس تنورة، بسبب تحول الطقس من حار إلى بارد أو العكس، مؤكدًا أن ذلك وإن حدث يعتبر ظاهرة طبيعية تحدث بين الحين والآخر بسبب تغير الأجواء، كما تحدث حالات نفوق مغايرة لكائنات بحرية بسبب التلوث البحري.

التغيرات في درجة حرارة المياه:

من جابنه أكد المختص الكيميائي المهندس حسين الحجري، أن هناك أسبابًا عديدة لنفوق الكائنات البحرية، وتختلف بين فصلي الصيف والشتاء غالبًا.


وقال إن التغيرات في درجة حرارة المياه والتي تكون مفاجئة قد تتسبب بنفوق الكائنات البحرية، فالكائنات البحرية لديها حساسية مفرطة من درجة الحرارة، كما تتأثر بسبب قلة الأكسجين، أو تكاثر الطحالب بشكل مفرط والذي يؤدي للنفوق.

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