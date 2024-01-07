عاجل.. موقف إنساني مؤثر.. مقيم يعفو عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله (فيديو)

أ أ
عفا مقيم سوري، يدعى طلال الأحمد عن المتسبب في قتل ابنه؛ وذلك في مجلس أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، خلال استقباله مواطنين ومقيمين.
مقيم سوري يعفو عن قاتل ابنه
ووثق مقطع فيديو نشره حساب إمارة منطقة عسير على منصة "إكس" خلال استقبال الأمير تركي بن طلال للمواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية؛ تفاصيل عفو المقيم من جمهورية سوريا طلال الأحمد عن قاتل ابنه دون مقابل، ابتغاء وجه الله.
العفو عن القاتل ابتغاء مرضاة الله
وقال المقيم: تركنا الأمور المادية رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب"، كما قدم شكره للمملكة بلد الخير والعطاء.
وأضاف المقيم طلال الأحمد: "إنني أُشهِد الله ثم أشهدكم أنني عفوت عن المتسبب عن قاتل ولدي لوجه الله تعالى".
سوري مقيم بـ #السعودية يعفو عن قاتل ابنه pic.twitter.com/knnoNa5MQn— mahmoud (@mahmoud99143453) January 6, 2024