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عاجل.. موعد ورابط التقديم في ابتعاث البنك المركزي برواتب تنافسية

البنك المركزي
المركزي
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أعلن البنك المركزي عن برنامج ابتعاث خارجي منتهي بالتوظيف برواتب تنافسية ومزايا عالية، موضحا أن التقديم من الثلاثاء ١٤٤٥/٦/٢٧هـ (٢٠٢٤/١/٩م.

متطلبات وشروط برنامج ابتعاث البنك المركزي اضافة اعلان


كما حَددت متطلبات البرنامج ألّا يتجاوز عمر المتقدم (27) عامًا لحامل درجة البكالوريوس و(30) عامًا لحامل درجة الماجستير، واجتياز التقييمات والمقابلات السلوكية والفنية، واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يعقده البنك المركزي خلال العام الأول من العقد الوظيفي.

وبيّن البنك المركزي ؛ أن المقبولين في البرنامج سيُمنحون العديد من المزايا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف.

ابتعاث خارجي منتهي بالتوظيف برواتب تنافسية ومزايا عالية


يتضمن برنامج الاقتصاديين السعوديين - الدفعة (٢٠) لخريجي الجامعات التخصصات التالية: -


1- الفيزياء.

2- التمويل والاستثمار.

3- المالية.

4- المحاسبة.

5- بحوث العمليات.

6- الاقتصاد.

7- الرياضيات.

8- الإحصاء.

9- إدارة الأعمال.

10 نظم معلومات إدارية.

11- الأساليب الكمية.

12-هندسة الحاسب الآلي.

موعد التقديم:


يبدأ التقديم من الثلاثاء ١٤٤٥/٦/٢٧هـ (٢٠٢٤/١/٩م) ويستمر حتى الثلاثاء ١٤٤٥/٧/١٨هـ ( ٢٠٢٤/١/٣٠م).

طريقة التقديم:


يمكن التقديم عبر البرنامج عن طريق الضغط هنا 

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