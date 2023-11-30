الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل

ساند
نظام ساند
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف دعم ساند لشهر ديسمبر.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول موعد نزول الدعم: "يتم صرف التعويض في بداية الشهر الميلادي". اضافة اعلان


نظام "ساند"

نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.
ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"


- الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
- فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
- إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
- الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل

اقرأ أيضا

The-Ministry-of-Energy-achieves-second-level-of-institutional-accreditation-EFQM
2:42 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

تكريم وإنجاز.. "الطاقة" تحقق المستوى الثاني من الاعتماد المؤسسي للتميز والجودة

أخبار السعودية
2:31 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع دعم حساب المواطن وقيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

النائب العام
2:25 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

النائب العام رئيساً لجمعية النواب العموم العرب

الهيئة العامة للنقل
2:16 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

هيئة النقل" تدعو مُلّاك قوارب الصيد والنزهة بعسير لأمر مهم

اقرأ أيضا

تحذير مهم من المرور لجميع السائقين.. ما الأمر؟

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. تشيع الجثامين

إعلان نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرجال

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وأتربة على هذه المناطق

شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 9:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

الراتب - ريال 0 عملة 8:10 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. اليوم.. إيداع المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

إصابات العمل 4:43 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

التأمينات: 6211 إصابة عمل.. والرياض قي المقدمة

أخبار السعودية 3:01 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. 970 مليون ريال لمستفيدي سكني وتنبيه عاجل حول معاش التقاعد والتأمينات

اقرأ أيضا

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

GAIK5ejWgAA-6Ry
11:17 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

مروج خضراء.. شاهد كيف تحولت عسير إلى لوحة خضراء نتيجة الأمطار

اسعار العملات3
10:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.12 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ساند
3:04 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل

وفاة 4 طالبات
2:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث الجبيل المروع الذي أدى إلى وفاة 4 طالبات.. تشيع الجثامين

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
1:02 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

حساب المواطن - ريال
12:21 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على موعد إيداع دعم حساب المواطن

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا