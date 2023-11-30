عاجل.. موعد صرف ساند للمتعطلين عن العمل

أ أ

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف دعم ساند لشهر ديسمبر.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار حول موعد نزول الدعم: "يتم صرف التعويض في بداية الشهر الميلادي". اضافة اعلان



حياك الله , يتم صرف التعويض في بداية الشهر الميلادي.



نسعد بخدمتك. — العناية بالعملاء (@GosiCare) November 29, 2023

نظام "ساند"



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"



نظام "ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية في عام 1435 هـ.ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروفٍ خارجة عن إرادته، من أجل توفير حياة كريمة لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا، إذ أن نظام "ساند" يسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.- الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.- فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.- إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.- انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.- الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل