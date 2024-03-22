عاجل.. موعد انطلاق اختبارات منتصف الفصل الثالث وتفاصيل الإجازات المتبقية بالعام الدراسي

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حددت وزارة التعليم موعد انطلاق الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الثالث، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأحد الموافق 12 شوال 1445.

ومن المقرر أن يعود الطلاب، إلى الدراسة الحضورية بعد انتهاء اجازة عيد الفطر في يوم 6 شوال 1445هـ.



التقويم الدراسي لعام 1445هـ



جدول الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الثالث



- إجازة عيد الفطر المبارك



- إجازة نهاية أسبوع مطولة



- إجازة نهاية العام الدراسي



ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.ويتضمن التقويم الدراسي 1445، عدد 10 إجازات رسمية للطلاب، منها 4 إجازات مطولة، و6 إجازات نهاية أسبوع مطولة.وفيما يلي جدول الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الثالث في مختلف مدارس المملكة:من يوم الجمعة 1445/9/19هـإلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.يوم الخميس 144/10/23هـ.من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـإلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

أيضا كشفت وزارة التعليم عن اعتزامها تطبيق الاختبارات المحكية نهاية الفصل الدراسي الثالث ضمن الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445هـ، والتي تعد اختبارات ختامية للصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

وتستهدف هذه الاختبارات مواد الرياضيات - العلوم - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية، من خلال أسئلة مركزية على مستوى إدارة التعليم؛ ويتم إعدادها من قبل لجان مختصة، ووفق آليات وضوابط محددة لطلاب التعليم العام الحكومي والأهلي.





الهدف من تطبيق الاختبارات المحكية



لماذا الاختبارات المحكية؟



وأوضحت الوزارة، أن الهدف العام من تطبيق الاختبارات المحكية، التي سيتم تطبيقها لأول مرة تحسين وتجويد نواتج التعلم.وأبرزت الوزارة في الدليل الخاص بالاختبارات المحكية، تسع أسباب ومنطلقات لتطبيق هذه الاختبارات، وهي:ضعف بناء الفقرات الاختبارية لدى بعض معلمي التعليم العام، حيث تركز في غالبها على الأسئلة المباشرة، ومستوى التذكر من مستويات المعرفةعدم اشتمال الأسئلة على جميع المهارات والجوانب المطلوب تحقيقها عند الطلابتجاهل الأسئلة المفتوحة التي تتطلب من الطالب تحليل المعرفة وتطبيقهاالرغبة في إحداث نقلة نوعية بما يتوافق مع مؤشرات الأداء المدرسي والأداء الإشرافي للمواد المستهدفةتلمس جوانب القوة والضعف في المواد والممارسات الصفيةتحسين فرص تعلم جميع الطلاب وإغلاق الفجوة في التعليم من خلال التحسين المستمر لنقاط الضعف لديهمضعف متوسط الأداء في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في الاختيارات المحلية والدوليةتضخم درجات أعمال السنة للطلاب مقارنة بنتائج الاختبارات الوطنية والدوليةالمساعدة على تطوير المعلمين مهنيًا، ودعمهم لتطوير التخطيط للتقييم.أوضحت وزارة التعليم أنها حرصت على إعادة تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت عام ١٤٣٧ هـ، واستئناف تطبيق الاختبارات المحكية من خلالها، وفق رؤية تطويرية لـ :-استخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستوى أداء الطلاب.-معرفة مدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي؛ ليساعد ذلك على رسم الخطط التطويرية التي تسهم في تحسين أداء الطلاب.-تحديد المسؤولية المشتركة بين الإدارات التعليمية العليا ومكاتب التعليم والمدرسة سعيًا إلى الرفع من نواتج التعلم.-إحداث نقلة نوعية تتوافق مع مؤشرات الأداء المدرسي والأداء الإشرافي للمواد المستهدفة.مواءمة مخرجات التعليم مع مستهدفات وزارة التعليم الإستراتيجية بما ينعكس على تحقيق رؤية المملكة 2030م.