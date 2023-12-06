عاجل.. موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وتفاصيل الإجازات

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يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الاختبارات وتفاصيل الإجازات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.





موعد اختبارات الفصل الثاني اضافة اعلان



إجازات الفصل الدراسي الثاني



وتفصيلا، قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى يوم الخميس 5 من شعبان، على أن تكون إجازة يوم التأسيس في 12 من الشهر نفسه.وستكون بداية الاختبارات يوم الأحد 5 / 8 / 1445هـ، وتنتهي الأربعاء 11 / 8 / 1445هـ.يتخلل الفصل الدراسي، إجازات عدة، على النحو التالي:- أول إجازة مطولة بتاريخ 4/ 6/ 1445- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ومدتها 10 أيام، ابتداء من 22/ 6/ 1445 إلى 2/ 7/ 1445ابتداء- إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445- وبعدها إجازة يوم التأسيس وبداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.نتائج اختبارات القدرة المعرفية

في سياق متصل، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه سيتم إعلان نتائج اختبارات القدرة المعرفية "الورقي" يوم غد الخميس 7 من ديسمبر.

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع للهيئة، أنه عادة ما يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علمًا أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.



وبينت أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لمعايير عالية الجودة والدقة، مؤكدة أن فريق الدعم يستقبل الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.





الفئة المستهدفة



موعد الاختبار



موعد التسجيل

- المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.- يبدأ الاختبار بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م إلى يوم الاثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م.

التسجيل مُتاح الآن بدأ الاثنين بتاريخ 1445/05/06هـ الموافق 2023/11/20م وينتهي التقديم يوم الأحد بتاريخ 1445/07/16هـ الموافق 2024/01/28م.





الوظائف التعليمية



اختبار القدرة المعرفية



الأهداف



الفئات المستهدفة



الجهات المستهدفة



معلومات عن اختبار ‫القدرة المعرفية



في وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية، أن التقديم على الوظائف التعليمية لا يتطلب اختبار القدرة المعرفية.وأضافت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يقدم اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية -عدا الوظائف الصحية والتعليمية، "حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيره".واختبار القدرة المعرفية هو اختبار يقيس جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.1- إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات.2- إعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية.3- التعرف –من خلال القدرات المستهدفة- على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار.4- التعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة.5- تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.- الوزارات والهيئات، والجهات التي تشترط أداء هذا الاختباريقيس الاختبار أربع قدرات رئيسة:1- القدرة اللفظية.2- القدرة الكمية.3- القدرة الاستدلالية.4- القدرة المكانية