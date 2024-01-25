عاجل.. موعد إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

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أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي للشهر الجاري، يوم الأحد الموافق 28 من يناير 2024.
يأتي ذلك على ضوء جدول صرف الرواتب الذي نشرته الوزارة، ويتضمن مواعيد صرف الرواتب على مدار شهور العام.
مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولةويأتي ذلك على ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، حيث تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:
ينايرالأحد 28/01/2024
فبرايرالثلاثاء 27/02/2024
مارس
الأربعاء 27/03/2024
أبريل
الأحد 28/04/2024
مايوالإثنين 27/05/2024
يونيو
الخميس 27/06/2024
يوليو
الأحد 28/07/2024
أغسطسالثلاثاء 27/08/2024
سبتمبر
الخميس 26/09/2024
أكتوبر
الأحد 27/10/2024